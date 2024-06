Vi piacciono lo Studio Ghibli e i gestionali? Questo nuovo titolo fa al caso vostro

Ancient Forge ha annunciato l'imminente lancio di una campagna su Kickstarter per il suo nuovo gioco, Hotel Galactic. L'inizio della campagna è previsto per il 9 luglio e mira a finanziare questo promettente titolo di simulazione gestionale, ispirato alle affascinanti ambientazioni dei film dello Studio Ghibli.

Il gioco sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui PlayStation, Xbox, Switch e PC tramite Steam, anche se non sono stati specificati i modelli esatti di PlayStation e Xbox. Hotel Galactic promette di essere un passo avanti significativo per Ancient Forge, stando alle parole di Maksymilian Strezelecki, vicepresidente e direttore tecnico, durante una recente conferenza stampa.

Strezelecki ha evidenziato come il gioco sia frutto di anni di pre-produzione e sperimentazione, volti a perfezionare il design e l'integrazione dei vari elementi per creare un mondo nostalgico e affascinante. Il risultato dovrebbe essere un'esperienza dinamica e coinvolgente di cui si dice orgoglioso.

Sulla sua pagina Steam, il gioco viene descritto come un'avventura gestionale in cui il giocatore deve trasformare un hotel intergalattico in decadimento in una floridante destinazione turistica. Tra le caratteristiche principali ci sono la costruzione personalizzata dell'albergo, l'ottimizzazione degli spazi per un migliore flusso di ospiti e personale, l'interazione con un ecosistema unico su un'isola galleggiante nello spazio e la gestione di un personale diversificato composto da alieni con abilità speciali.