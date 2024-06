Vi ricordate del caso Palword? Alla fine Pokémon ha lasciato perdere senza fare niente

Vi ricordate della vicenda Palworld, che ha conquistato il pubblico quest'anno grazie al suo formato che ricorda molto quello di Pokémon? Bene, a distanza di mesi è emerso che l'azienda non ha ricevuto minacce legali ufficiali né da Nintendo né da The Pokémon Company, nonostante le numerose somiglianze nei design delle creature. Ciò è stato confermato dallo sviluppatore del gioco in un'intervista rilasciata a GameFile.

Nonostante le ovvie affinità con il mondo di Pokémon che avevano spinto The Pokémon Company a dichiarare pubblicamente di essersi impegnata a "indagare e prendere le misure appropriate per affrontare qualsiasi atto che violi i diritti di proprietà intellettuale relativi a Pokémon", Takuro Mizobe, il creatore di Palworld, ha rivelato che tale minaccia non ha avuto seguito. "Non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione," ha affermato Mizobe.

Mizobe ha parlato di come la sua carriera come sviluppatore di videogiochi sia iniziata partecipando a un programma di formazione della durata di un anno, sostenuto da Nintendo. Durante questo periodo, ha contribuito al lancio di un gioco scaricabile gratuitamente per il Nintendo DSi in Giappone, focalizzato sulla difesa della Terra da meteoriti.

"Penso sempre che creare cose nuove sia molto difficile," ha detto Mizobe, riflettendo sulle sue esperienze. "Nello sviluppo di giochi, a volte è necessario, ma cerco il più possibile di evitare di creare nuove cose."

Il prossimo step per Mizobe e il suo team è continuare a lavorare su Palworld, che vedrà l'aggiunta di una nuova isola esplorabile e un'arena PVP, oltre al continuo ampliamento della lista di "Pals". È stata inoltre anticipata l'uscita di una versione del gioco per PlayStation 5.

Ricordiamo che l'ex responsabile legale principale di The Pokémon Company, Don McGowan, aveva precedentemente espresso la sua sorpresa sul fatto che Palworld fosse riuscito ad arrivare così lontano senza subire azioni legali. A quanto pare, alla fine è stato proprio così.