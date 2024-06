Vi siete innamorati dello scudo con motosega del nuovo Doom? Con questa mod potete già provarlo

Nel corso del recente Xbox Games Showcase, Bethesda ha suscitato grande entusiasmo annunciando Doom: The Dark Ages, un nuovo capitolo della celebre serie di videogiochi. Tra le novità più rilevanti emerse dal trailer spicca il Shield Saw, una inusuale arma che combina uno scudo con una motosega, promettendo una straordinaria sinergia tra difesa e attacco.

Ebbene, non appena il trailer è stato diffuso, la comunità di modder non ha perso tempo e ha già incorporato questa innovativa arma nel classico Doom. Il modder noto come "Craneo" ha, infatti, postato su X un video che mostra l'integrazione del Shield Saw nel videogioco originale: questo nuovo strumento non solo permette di proteggersi dai danni nemici, ma può anche essere lanciato contro di essi, strappandoli in pezzi con efficacia devastante.

Oltre al Shield Saw, Craneo ha introdotto un'altra arma tratta da Doom: The Dark Ages chiamata Skullcrusher. Quest'arma utilizza teschi come proiettili, sparandoli come fossero grosse munizioni. Nonostante l'interessante concezione, la mod è ancora incompleta, dato che i meccanismi di gioco della sua controparte nella prossima generazione del gioco non sono ancora stati completamente rivelati.

Chi desidera provare queste armi può trovare i link per scaricare i mod sul profilo di Craneo.