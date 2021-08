Videogiochi: solo capolavori tra i migliori degli anni ’00 scelti dal Guardian

Capita molto spesso di imbattersi in alcune delle classifiche riguardanti i migliori giochi di un preciso decennio, ed è sempre difficile mettere d’accordo tutti. Ogni appassionato ha i propri gusti e le proprie preferenze, ma nell’arco di dieci anni escono sempre quei determinati titoli che mettono d’accordo proprio tutti. Proprio di recente la redazione del Guardian ha stilato la propria classifica contenente i migliori 15 videogiochi usciti negli anni 2000, scopriamo insieme cosa è stato scelto.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004)

La classifica ci ha permesso di fare un viaggio in quel periodo videoludico che, comprendendo più di due generazioni, ci ha permesso di divertirci con una valanga di titoli a dir poco indimenticabili. Sì, perchè tra il 2000 e il 2009 si sono susseguite una diversa varietà di console, che vanno dal celebre Nintendo 64 fino a raggiungere alle amatissime e agguerritissime PlayStation 3 e Xbox 360.

Parlando dei giochi, invece, c’è spazio per tutti i generi e soprattutto per tutti i gusti. Dagli FPS cooperativi come Left 4 Dead, ad uno dei survival horror migliori che siano mai usciti sulla piazza, il tanto amato Silent Hill 2. Il Telegraph da ampio spazio anche a grandi titoli che hanno lanciato saghe clamorose come il primo leggendario The Sims o l’affascinante ancora oggi Deus Ex; ma c’è spazio anche per seguiti amatissimi come The Legend of Zelda Majiora’s Mask o Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty.

Ecco di seguito la lista completa dei migliori videogiochi degli anni 2000 stilata dal Telegraph:

Grand Theft Auto San Andreas The Sims Deus Ex Halo Combat Evolved Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Bioshock The Legend of Zelda Majora’s Mask The Elder Scrolls IV Oblivion Silent Hill 2 Guitar Hero 2 Shadow of the Colossus Call of Duty 4 Modern Warfare Wii Sports Rez Left 4 Dead

Questi i giochi usciti nel decennio degli anni 2000 che per il Telegraph risultano i migliori di quel periodo. Siete d’accordo con la classifica stilata? Come risulterebbe la vostra classifica dei videogiochi usciti in quel preciso momento storico?