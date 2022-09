Il ritorno di Pokémon Mystery Dungeon, uno degli spin-off più divertenti e originali del franchise di Game Freak e Nintendo, potrebbe essere dietro l’angolo. Come riportato su Reddit, infatti, il colosso nipponico ha cominciato a sondare un eventuale terreno in vista del ritorno della serie, lanciando un sondaggio che chiede agli utenti quale titolo del franchise vorrebbero rivedere nel corso del prossimo futuro.

Il sondaggio, spedito ad alcuni utenti iscritti alla mailing list di Nintendo, chiede un parere ai giocatori sui prossimi titoli della serie. Tra le opzioni messe a disposizione delle persone troviamo un gioco simile a Pokémon GO, una nuova avventura open world oppure proprio un nuovo Mystery Dungeon. Presente anche l’opzione per un’avventura più lineare, simile alle precedenti iterazioni come Rosso, Blu, Spada e Scudo. Tutte opzioni appetibili, ma quella legata a Mystery Dungeon è sicuramente tra le più interessanti.

Chiaramente, come di consueto in questi casi, il sondaggio va preso con le pinze. Si tratta infatti di una manovra esplorativa di Nintendo, che però non è detto che possa tramutarsi in un prodotto fatto e finito. Nonostante ciò, se le pressioni del pubblico fossero sufficienti, non è escluso che in futuro un nuovo Mystery Dungeon possa realizzarsi. Chiaramente tutto dipenderà dal colosso nipponico, che avrà ovviamente l’ultima parola in merito.

La serie Pokémon ha sempre vissuto di giochi molto differenti tra loro. Giusto nel 2022 ha debuttato la prima avventura originale, slegata dal vecchio game design e dai vecchi giochi del franchise, ovvero Leggende Arceus (che potete recuperare su Amazon). Game Freak al momento è al lavoro su Scarlatto e Violetto, ma non è escluso che in futuro non possa lavorare a spin-off e titoli completamente inediti: il futuro del brand è d’altronde ancora tutto da scrivere. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.