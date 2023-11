Warcraft Rumble | Migliori Capi per iniziare

Warcraft Rumble è la nuova killer app per telefono targata Blizzard, ricca di eroi in miniatura chiamati Mini e Capi (o leader) da schierare nel migliore dei modi per vincere un livello dopo l'altro. Fin dall'inizio del gioco, affrontando le fasi di tutorial, è possibile sbloccare delle miniature Capo attraverso sigilli.

Attraverso i Capi si possono migliorare le proprie strategie di gioco dato che ognuno ha abilità e attributi diversi che possono suggerire differenti tipologie di gameplay. In questa guida vi elenchiamo i capi più utili da sbloccare a inizio gioco così da partire avvantaggiati; nei paragrafi seguenti, i Capi sono stati posizionati in ordine alfabetico.

Barone Fieramorte

Al costo di 4 monete d'oro, il Barone e il suo esercito di morti viventi può aiutarvi a rivendicare la vittoria in Warcraft Rumble. L'abilità passiva di questo Capo mini consente di evocare scheletri negli edifici sotto il vostro controllo sul campo di battaglia. Questo tipo di capo è uno dei migliori proprio per la sua capacità di tenere sotto controllo ogni partita, con sciami di scheletri da evocare.

Quando avrete raggiunto 20 sigilli e sbloccherete i Talenti, tenete d'occhio Brivido della Tomba, che vi consente di evocare scheletri più forti e magici. Attenzione alle unità multiple ma soprattutto a quelle volanti, vero punto debole del Barone Fieramorte.

Cairne Zoccolo Sanguinario

Se volete un bel tank, tra i migliori capi di Warcraft Rumble potete trovare Cairne, un'unità pesante da schierare in prima linea. Cairne è ottimo da utilizzare contro le unità multiple, ma bisogna far attenzione a costruire il mazzo più adeguato al suo personaggio in quanto la sua abilità passiva consente di potenziare del 20% la salute delle unità appartenenti all'Orda. In altre parole, costruite un mazzo che abbia più Mini dell'Orda possibili.

I personaggi dell'Orda sono generalmente utilizzati per costruire squadre che utilizzano come strategia la pura forza bruta, una tattica ideale per iniziare a giocare senza troppi pensieri.

Grommash Malogrido

Se siete in cerca di un altro tank, Grommash è uno dei migliori Capi per cominciare a spaccare le ossa degli avversari. La sua abilità passiva permette alle unità alleate nelle vicinanze di aumentare del 33% la velocità di movimento e di attacco, influenzando in maniera incredibile il corso della battaglia.

Quando raggiungerete i 20 sigilli, assicuratevi di dare un'occhio ai talenti di questo Capo. Gli attacchi selvaggi di Grommash infatti infliggono danni raddoppiati a tutti i nemici che hanno il 50% in meno di salute.

Tirion Fordring

Allo stato attuale di Warcraft Rumble sono davvero poche le unità che sono in grado di guarire, quindi trattate Tirion Fordring quasi come una scelta obbligata sia in PVE che in PVP. Appartenente alla fazione dell'Alleanza, Tirion è probabilmente il Capo più forte del suo schieramento. Per un costo di 4 ori e con una rarità comune, Tirion non fa una quantità sorprendente di danni, però è un'unità corazzata che riduce del 50% i danni fisici ricevuti, e, soprattutto, è in grado di curare le pedine alleate nelle vicinanze.

Più avanti, quando sbloccherete i talenti di Tirion dopo aver collezionato 20 sigilli, potrete notare come sia fondamentale per la vostra sopravvivenza lo Scudo Divino, che concede al Capo un 30% circa di scudo e che annulla ogni danno per 5 secondi.

IN CONTINUO AGGIORNAMENTO