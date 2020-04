Warframe: ecco tutte le novità del recente devstream

In questo periodo di quarantena gli sviluppatori si devono adattare e a nuovi formati e nuove realtà: il team al lavoro su Warframe, l’apprezzato free to play, non è esente da questo dovere e, infatti, ha recentemente realizzato una diretta live “Stream From Home”, per presentare le ultime novità dedicate al loro gioco. Ecco quanto è stato presentato.

Prima di tutto, il nuovo update, Dreadlock Protocol, è stato mostrato. Abbiamo avuto modo di vedere una scena di combattimento della boss fight di Jackal, con più fasi, animazioni migliori e nuovi elementi di gameplay. È stato spiegato inoltre che il nuovo Warframe Protea avrà una sua Story Quest. L’update introduce anche nuove informazioni sull’Origine del Corpus. Verrà inoltre introdotta una nuova valuta, i Greed Tokens, che possono essere ottenuti combattendo e poi usati presso una statua d’oro nella nuova Corpus Ship per ottenere ricompense. Railijack è stato inoltre rivisto, come viene spiegato nel forum.

Il Warframe Protea includerà un’abilità granata esplosiva, un’abilità granata protettiva (che ad esempio rigenera gli scudi), un’abilità torretta e infine un’abilità che crea pick-up aggiuntivi ed estremamente potenti. Inoltre come abilità aggiuntiva permette di attivare a ripetizione le abilità senza alcun costo. È stato indicato anche che Nightwave, la Stagione 3, inizierà ai primi di maggio.

Molte novità interessanti, quindi, che ci accompagneranno ancora per lungo tempo all’interno di Warframe. Diteci, cosa ne pensate di quanto svelato dagli sviluppatori? Vi ha colpito?