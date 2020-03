Warzone Call of Duty: anche Sledgehammer sta lavorando sul battle royale free to play

Dopo tanti rumor e bisbigli ecco che durante la giornata di ieri abbiamo avuto la conferma che Warzone Call of Duty è realtà. La tanto attesa modalità Battle Royale dedicata all’universo di Call of Duty approderà sulle nostre console (e PC) a partire dalla giornata di oggi in maniera totalmente gratuita. Sicuramente una sorpresa ben gradita che Infinity Ward ha deciso di fare a tutti i vari appassionati della saga. Ma stando a delle recente notizie i ragazzi di Infinity Ward non sarebbero gli unici ad aver dato “vita” a questo progetto.

Sappiamo già che dietro la saga di Call of Duty lavorano ben 3 studi di sviluppo differenti (che si alternano nei lavori da capitolo a capitolo). Tuttavia durante lo sviluppo di Warzone i ragazzi di IW hanno deciso di farsi dare una mano. Proprio per questo motivo i creatori di Call of Duty WWII si sono uniti al progetto. Va precisato però che i ragazzi di Sledgehammer Games hanno già dato il loro contributo anche durante lo sviluppo di COD Modern Warfare, quindi vederli impegnati anche nel progetto Warzone non ci sorprende più di tanto.

A confermare il coinvolgimento di Sledgehammer Games nello sviluppo del Battle Royale di COD è stato proprio il Software Engineer Josh Caratelli. Lo sviluppatore ha affermato che dietro Warzone c’è stato un grosso lavoro ed ogni singolo membro ha cercato di contribuire al meglio. Non sappiamo se per caso anche Treyarch o altri studi paralleli a COD hanno preso parte a quesot progetto, tuttavia siamo sicuri che presto scopriremo tutto.

Ci tocca quindi solo provare Warzone Call of Duty e vedere se effettivamente tutta questa fatica è stata ripagata. Vi ricordiamo ancora una volta che la modalità Battle Royale di Call of Duty è ufficialmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dalla giornata di oggi. Inoltre, per accedere a Warzone non sarà necessario possedere il gioco base!