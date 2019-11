Wasteland 3: data di uscita nuovo trailer all’Inside Xbox

L’Inside Xbox di X019 di Londra si è chiuso con un nuovo video gameplay e narrativo di Wasteland 3, nuovo gioco di ruolo strategico di inXile. Un membro del team ha spiegato che dopo l’acquisizione del team da parte della società di Redmond c’è stato modo di potenziare il gioco, sia a livello visivo che in termini di contenuti: il team promette moltissime linee di dialogo e un doppiaggio di alta qualità.

È stata inoltre indicata la data di uscita del gioco: 19 maggio 2019. Fra pochi mesi potremo quindi mettere le mani sul nuovo gioco di inXile. È stato inoltre spiegato che non si tratta di un gioco strettamente legato ai primi due capitoli, quindi tutti possono lanciarsi in questa nuova avventura, senza temere di perdersi parti importanti.

Il trailer qui sopra ci permette di vedere in azione il gioco. Non si tratta di un vero filmato di gameplay, ma unicamente presenta comunque varie sezioni di gioco e ci permette di farci un’idea di cosa dobbiamo aspettarci. Inoltre, il filmato, tramite una voce narrante, ci permette di entrare nel mood dell’opera.

Il gioco è già disponibile per il preordine su Xbox One, Windows 10 e Steam. Sarà disponibile fin dal D1 su Xbox Game Pass sia in formato console che in formato PC. Diteci, cosa ne pensate di Wasteland 3? Questo video vi ha convinto, oppure ancora non siete certi di voler giocare?