Watch Dogs Legion, finalmente i 60fps su console

Ubisoft si prepara ad apportare un cambiamento decisamente importante per quanto riguarda Watch Dogs Legion. Come annunciato in un post sul suo blog, infatti, il nuovo titolo del publisher e sviluppatore parigino si prepara ad aggiornarsi alla versione 4.5, una nuova patch che porterà il gioco a godere di prestazioni maggiori su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Come spiegato nel titolo dalla notizia e soprattutto dal post di Ubisoft, la patch 4.5 permetterà ai giocatori di Watch Dogs Legion che stanno attualmente eseguendo il titolo su PlayStation 5 e Xbox Series X di godere dei 60 frame al secondo. Una notizia che farà sicuramente piacere a tutti, come annunciato da Ubisoft. Anche a Parigi infatti sapevano benissimo che si trattata di una delle richieste maggiori della community che ha avuto la fortuna di poter giocare il gioco su una console di nuova generazione, vista la carenza di hardware che perdurerà ancora per un bel po’.

Nel blog post di Ubisoft si fa sì riferimento alle versioni Xbox Series X e PlayStation 5, ma non alla versione Xbox Series S. La neonata console di casa Microsoft, che ha delle prestazioni inferiori rispetto alla sorella maggiore, potrebbe dunque non riuscire a raggiungere i 60 frame al secondo. Non è escluso però che non venga lanciato un update nel corso dei prossimi mesi. Per quanto riguarda l’uscita della patch 4.5, Ubisoft ha ancora la bocca cucita ma nelle prossime settimane potrebbe esserci qualche novità in dirittura d’arrivo.

Intanto il supporto a Watch Dogs Legion continua. Oltre a questa patch, prima dell’estate arriverà il DLC Bloodline, con un nuovo arco narrativo che include Aiden Pearce (dal primo titolo della saga) e Wrench (dal secondo titolo della saga) e si potrà giocare sia in single player che in multiplayer. Anche in questo manca comunque la data di uscita esatta, che vi comunicheremo non appena ci saranno informazioni ufficiali in merito al lancio.