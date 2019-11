West of Dead si mostrà in un primissimo gameplay durante Inside Xbox

Come preannunciato durante le scorse giornate, in queste seguenti ore a Londra si terrà il tanto atteso evento Microsoft dedicato ad Inside Xbox. Già in passato la casa di Redmond ha saputo sorprenderci con annunci a sorpresa che quasi nessuno si aspettava. Anche la serata in corsa sembra preannunciare grandi cose, tra annunci esclusivi e sorprese varie dedicati al progetto Xbox. Però, quello che tutti i fan si aspettano da quest’evento sono i giochi ed il team Xbox sembra saper già dove andar a parare!

Già durante l’inizio della serata siamo stati testimoni di ben tre nuovissimi giochi come Neverwild, Grounded ed anche il curioso West of Dead. Questo twin-stick shooter che ricorda vagamente opere come Enter the Gungeon ed a tratti anche il futuro Darksiders Genesis, si è mostrato al pubblico con un brevissimo teaser trailer che svelava qualche particolare del gameplay. Dai pochi dettagli rilasciati grazie lo store Microsoft siamo venuti a scoprire che, il titolo sarà un Action Adventure dai temi western. Inoltre a doppiare il personaggio principale sarà il mitico Ron Perlman (Sons of Anarchy).

Tuttavia, se la vostra curiosità è stata in qualche modo accattivata dalle brevi immagini vi basta sapere che a partire da oggi stesso sarete in grado di provare il gioco. Non si tratta di un release a sorpresa ma semplicemente di un’open beta dedicata a tutti i giocatori Xbox One che potranno provare con mano il gioco dei Raw Fury. Per accedere alla Beta basta seguire il link presente sullo store Microsoft dedicato al gioco.

Possiamo quindi dire che la serata dedicata ad Inside Xbox è iniziata decisamente bene. Già questi primi titoli si sono rivelati particolarmente interessanti ai nostri occhi. Invece voi cosa ne pensate di queste nuove I.P. e specialmente di questo West of Dead? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione dei commenti del sito!