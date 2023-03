In questa nostra guida ai trofei di Wo Long: Fallen Dynasty troverete il modo per sbloccare tutti gli obiettivi del titolo pubblicato da Koei Tecmo. Il videogame, come tutti quelli sviluppati da Team Ninja, fa della difficoltà uno dei suoi tratti distintivi e, proprio per questa ragione, potreste metterci un po’ di tempo per riuscire a completarlo al 100% (dalle 30 ore in su, per intenderci). Se state cercando il modo per ottenere il trofeo di platino o i 1000G, sappiate che dovrete sia sconfiggere i boss più complessi che raccogliere determinati collezionabili, ma fortunatamente nulla sarà mancabile.

Nelle righe che seguono, vi spiegheremo come mettere le mani sui 51 trofei di gioco.

IMPORTANTE: I trofei di Wo Long: Fallen Dynasty senza una descrizione si ottengono semplicemente proseguendo nella main quest oppure si spiegano da soli e non hanno bisogno di una guida.

Qualora foste alla ricerca di altri utili consigli, non esitate a consultare la nostra guida completa a Wo Long: Fallen Dynasty.

WO LONG

Ottieni tutti i trofei.

Vi verrà dato nel momento in cui avrete ottenuto tutti gli altri trofei di Wo Long: Fallen Dynasty.

MI ARRUOLAI CHE AVEVO QUINDICI ANNI

Hai raggiunto il livello 15.

NE COMPII 80 PRIMA DI TORNARE

Hai raggiunto il livello 80.

INIZIA IL VIAGGIO

Ti sei svegliato dal sonno della morte al suono della voce del ragazzo con gli occhi bendati.

VOLO DEL PRODE

Hai fatto un giuramento con Zhao Yun

VOLONTA’ DEL FEDELE

Hai fatto un giuramento con Guan Yu e Zhang Fei

AMBIZIONE DELLA TIGRE

Hai fatto un giuramento con Sun Jan

GUARDIANO DELLA PACE

Hai fatto un giuramento con Zuo Ci

RISVEGLIO DELL’EROE SENZA SCRUPOLI

Hai fatto un giuramento con Cao Cao

IL PIU’ POTENTE TRA GLI UOMINI

Hai respinto le forze armate di Lu Bu

GUIDA ALLE COSTELLAZIONI

Hai fatto un giuramento con Lady Zen

SUCCESSIONE

Hai fatto un giuramento con Sun Ce e Sun Quan

LEGAMI FAMILIARI

Hai fatto un giuramento con Hong Jing

IL DUO RISOLUTO

Hai fatto un giuramento con Xiahou Dun e Xiahou Yuan

GUERRIERO IMPAVIDO

Hai fatto un giuramento con Zhang Liao

EREDITA’ CONFERITA

Hai fatto un giuramento con Lu Bu

AMBIZIONE E AMICIZIA

Hai fatto un giuramento con Liu Bei

SOGNANDO L’UNITA’

Hai fatto un giuramento Yuan Shao

ANNIENTATORE DEL MALE

Hai sconfitto Yu Ji

APRI GLI OCCHI

Hai ascoltato la decisione del ragazzo con gli occhi bendati

TEMPRATO DALLE BATTAGLI

Hai dominato su 15 campi di battaglia secondari

Vedi il trofeo “Caccia grossa”.

CACCIA GROSSA

Hai dominato su tutti i campi di battaglia principali e secondari

I campi di battaglia principali e secondari sono le missioni principali e secondarie e, per dominare, dovrete piantare un numero sufficiente di bandiere. I campi di battaglia principali e secondari sono 46.

ARTIGIANO

Hai potenziato la tua prima parte di equipaggiamento

Vedi il trofeo “Tagliente”.

TAGLIENTE

Hai potenziato al massimo un’arma

Nel corso delle vostre avventure, in prossimità della prima Bandiera Battaglia di ogni stage, vi imbatterete in un fabbro (riconoscibile dal grande martello che porta con sé). Parlategli ed avrete modo di potenziare il vostro equipaggiamento, a patto di essere in possesso dei materiali giusti. Il massimo livello raggiungibile è il 10.

ADAMANTINO

Hai potenziato al massimo una parte di armatura

Anche in questo caso, dovrete rivolgervi al fabbro, così da far raggiungere il livello 10 anche ad un qualsiasi pezzo della vostra armatura.

TUTTE QUELLE SCINTILLE

Hai incastonato il tuo primo gioiello alla Fucina

L’ABITO FA IL MONACO

Hai decorato il tuo primo oggetto alla Fucina

PRINCIPIANTE IN STREGONERIA

Hai imparato il tuo primo Incantesimo Stregoneria

Vedi il trofeo “Maestro di stregoneria”.

MAESTRO DI STREGONERIA

Hai imparato tutti gli Incantesimi Stregoneria

Lo otterrete naturalmente nel corso del gioco, dovrete soltanto salire di livello un numero di volte sufficiente ad ottenere gli incantesimi ed impararli riposando presso una qualsiasi Bandiera Battaglia. Per poter acquisire gli ultimi incantesimi, però, dovrete completare un’apposita missione secondaria presso il Villaggio Nascosto.

PRIMA FASE

Hai interagito con le Cinque Fasi per la prima volta

INARRESTABILE

Hai aumentato il Grado Morale fino a 20 per la prima volta

Vedi il trofeo “Volare in alto”

VALORE OLTRE MISURA

Hai ricevuto un dono da un fratello giurato per la prima volta

Per ottenere questo trofeo, dovrete ottenere un legame di livello 10 con uno dei vostri alleati. Per riuscire in questo obiettivo, dovrete evocare il vostro NPC in ogni campo di battaglia ed affrontare le missioni con lui e, nel momento in cui raggiungerete il livello 10, lui vi donerà il suo set di armatura.

GRANDI INCONTRI

Ti sei alleato con tutti i guerrieri disponibili

FORMA FANTASTICA

Hai equipaggiato un sento completo 4 stelle (arma da mischia, distanza, accessorio e 4 parti di armatura)

VASETTI E POZIONI

Hai potenziato al massimo la capienza e l’efficacia del Vasetto cura di dragone, con 22 potenziamenti.

Vi rimandiamo alla nostra Guida alla Fiaschetta Curativa.

ERUDITO

Hai collezionato tutte le tavolette

Per ottenere tutti i trofei di Wo Long: Fallen Dynasty dovrete trovare 31 tavolette.

È attualmente in lavorazione una guida su questo trofeo.

PARTIRE CON LA BANDIERA GIUSTA

Hai innalzato la tua prima Bandiera di Battaglia

Vedi il trofeo “Volare in alto”

VOLARE IN ALTO

Hai innalzato tutte le Bandiere di battaglia

Nel corso di ogni stage, troverete due tipologie di bandiere: le Bandiere di Battaglia e le Bandiere di Segnalazione. Se le seconde serviranno più che altro ad innalzare il Grado Morale (rendendo gli scontri più accessibili) le prime sono l’equivalente dei fuochi di campo di Dark Souls, rappresentando dei checkpoint in cui ricaricare i vasetti del Dragone e far salire di livello il vostro personaggio, nel corso delle vostre esplorazioni, troverete 145 Bandiere di battaglia e, per sbloccare il trofeo, dovrete piantarle tutte.

È attualmente in lavorazione una guida dedicata alle Bandiere di Battaglia.

CHE CARINO!

Hai nutrito il tuo primo Shitieshou

Vedi il trofeo “Che Tesoro!”

CHE TESORO!

Hai nutrito tutti gli Shitieshou

Per ottenere tutti i trofei di Wo Long: Fallen Dynasty dovrete imparare che non tutti i demoni sono aggressivi. Gli Shiteshou, ad esempio, sono l’equivalente dei kodama di Nioh: dei piccoli demoni pacifici dalle fattezze di un panda in cui potreste imbattervi in determinati stage del gioco. Per ottenere il trofeo, dovrete aprire il vostro inventario e abbandonare a terra dei pezzi del vostro equipaggiamento, che la creatura divorerà dopo pochi secondi. Sono presenti 23 Shitieshou.

Consultate la nostra Guida agli Shitieshou per trovarli tutti.

RIFLESSI PRONTI

Hai deviato con successo 10 colpi critici

Quando vedrete un nemico illuminarsi di rosso e lanciare un attacco, significa che sta per sferrare un colpo imparabile. Premete il tasto CERCHIO al momento giusto per deviare il colpo; ripetete la procedura 10 volte ed il trofeo sarà vostro.

MOMENTI DI VULNERABILITA’

Hai sferrato 50 colpi fatali

Nel momento in cui riuscirete a rompere la postura del nemico (deviate i colpi imparabili per metterci meno tempo), potrete premere il tasto TRIANGOLO per sferrare un colpo fatale, infliggendo danni critici al nemico. Fate questo per 50 volte ed il trofeo sarà vostro.

FIANCO A FIANCO

Hai dominato su 10 campi di battaglia con un compagno

OCCHIO PER OCCHIO

Hai respinto gli invasori 10 volte

GIUDIZIO GIUSTO

Hai esatto vendetta 10 volte

Nel corso della vostra caccia ai trofei di Wo Long: Fallen Dynasty, vi imbatterete sicuramente in delle “tombe” di guerrieri che emanano una strana aura viola. Nel momento in cui vi avvicinerete, vi renderete conto che si tratta dei luoghi in cui gli avatar di altri giocatori sono stati sconfitti, e voi potrete vendicarli uccidendo la creatura che che li ha messi K.O. Fatelo per 10 volte e sbloccherete l’obiettivo.

CHIAMATA ALLE ARMI

Hai usato 10 Sigilli della Tigre

I Sigilli della Tigre sono degli oggetti che vi consentono di evocare degli alleati con cui affrontare uno stage. Utilizzateli 10 volte in prossimità delle Bandiere della Battaglia e l’achievement sarà vostro.

GLI EROI SORGERANNO

Hai respinto Xielong in “Secoli di gloria andati in fumo”

Nel momento in cui vi addentrerete nello stage in questione, vi renderete conto della presenta di un enorme drago che vi sbarra la strada con dei fulmini magici. Per ottenere questo trofeo, dovrete salire sulle palizzate e scagliargli contro tutto ciò che avete per mandarlo via (frecce, dardi, pugnali, incantesimi, ecc.); vi basterà sottrargli circa 3/4 di vita e lo vedrete volare via.

STRENUA ERESIA

Hai sconfitto tutti gli Stregoni che eseguono il rito “La Valle degli Spettri Piangenti”

OSTINATA GIUSTIZIA

Hai salvato gli eremiti catturati ne “La caduta dell’eunuco corrotto”

Nella prima parte di questo stage (ambientata nella prigione), dirigetevi nella parte più bassa, dove troverete le sirene e la bandiera di battaglia. Una volta che avrete “ripulito” la zona, troverete delle chiavi che, in buona sostanza, vi consentiranno di aprire le celle. Risalite al livello più alto ed aprite la cella con la persona rinchiusa all’interno; parlateci ed avrete ottenuto il trofeo.

ARCO TESO

Hai sconfitto 5 nemici con una balista ne “La battaglia del passo di Hulaoguan”

Praticamente all’inizio dello stage troverete una balista, avvicinatevi, premete R2 per interagirci e mirate ai soldati che sono a tiro (non potrete colpirli tutti). Utilizzate la bandiera di guerra per far respawnare i nemici e ripetete la procedura finché non avrete ottenuto il trofeo.

ASCESA

Hai dato a una certa persona la quantità massima di gusci di cicala dorata

Nel Villaggio Segreto (l’hub principale del gioco), scendete sfruttando le radici e dirigetevi nella zona più in fondo a sinistra, dove troverete una torre altissima: arrampicatevi fino in cima e vi imbatterete in un personaggio che vi chiederà dei gusci di cicala dorata (che nel gioco sono chiamati Esuvia di Cicala Dorata). Consegnategliene 20 ed otterrete il trofeo.