Se siete a caccia del trofeo di platino di Wo Long: Fallen Dynasty, saprete sicuramente che dovrete mettervi alla ricerca delle esuvie di cicala dorata. Esplorando il Villaggio Nascosto di Tianzhushan, troverete uno strano personaggio in cima ad una torre che vi chiederà di raccogliere (e di donargli) tutti i gusci di cicala in cui vi imbatterete nel corso delle vostre avventure nell’Antica Cina devastata dalla guerra. Il collezionabile in questione è uno dei più facilmente mancabili, in quanto si presenta esattamente come un comune oggetto da raccogliere e, soprattutto, perché alcune esuvie sono collocate in punti nascosti e non facilmente raggiungibili dei vari stage.

In questa nostra guida, vi diremo dove trovare tutte le 21 Esuvie di Cicala Dorata in Wo Long: Fallen Dynasty, facendovi così ottenere il trofeo “Ascesa”.

Se siete alla ricerca di altri utili consigli sul gioco, non esitate a consultare la nostra Guida completa a Wo Long: Fallen Dynasty.

ESUVIA #1

Missione: Due eroi valorosi

Dopo aver affrontato il primo dei due boss presenti in questo stage, ad un certo punto entrerete in un edificio, ai cui lati troverete delle piattaforme di legno; uscite e salite sulle piattaforme di destra, che vi consentirà di raggiungere il tetto della costruzione. Girate a sinistra non appena ne avrete l’occasione e troverete una piattaforma con un oggetto su di essa: si tratta della prima esuvia di cicala dorata di Wo Long: Fallen Dynasty.

ESUVIA #2

Missione: La Valle degli Spettri Piangenti

Partite dalla bandiera della battaglia in prossimità del demone tigre ed iniziate a salire sulla rupe dove si trova lo stregone e, a un certo punto, noterete dei ponti di legno. Il secondo di questi ponti avrà una spaccatura al centro: calatevi e troverete l’esuvia.

ESUVIA #3

Missione: Il Forte Demoniaco del Paradiso Giallo

Questo guscio di cicala si troverà su uno dei tetti del villaggio che troverete in questo livello, non molto distante dalla scala che potrete calare, sbloccando così una preziosa shortcut.

ESUVIA #4

Missione: Alla Ricerca dello Stregone Immortale

Non appena sarete entrati nella caverna presente in questo stage (dopo aver sconfitto il demone coccodrillo), troverete diverse radici e, ovviamente, potrete salire su diverse di queste per raggiungere oggetti preziosi. Salite sulla primissima radice in cui vi imbatterete e, una volta arrivati in cima, troverete l’esuvia su una piattaforma di fronte a voi.

ESUVIA #5

Missione: La Caduta dell’Eunuco Corrotto

Questa esuvia la troverete nella prima parte dello stage, nella zona delle celle. Dopo essere scesi usando le scale, sconfiggete due demoni ratto (quelli con gli spuntoni di corruzione, per intenderci) e troverete l’oggetto nella cella posta nell’angolo.

ESUVIA #6

Missione: La Caduta dell’Eunuco Corrotto

Non appena avrete raggiunto l’ultima bandiera della battaglia (prima del boss), esplorate la zona: troverete l’esuvia su uno dei tetti degli edifici presenti nell’area.

ESUVIA #7

Missione: La battaglia del passo di Hulaoguan

Dopo che avrete incontrato i due NPC in difficoltà, dovrete attraversare un ponte che vi condurrà ad un campo di battaglia. Scendete nella gola al di sotto del ponte e, dopo aver sconfitto i nemici, troverete il guscio all’estremità di destra della zona.

ESUVIA #8

Missione: Secoli di Gloria andati in fumo

Partite dalla seconda bandiera della battaglia presente in zona e cercate di individuare una strada sorvegliata da un soldato ed un arciere. Non appena avrete riconosciuto il posto, guardate alla sinistra del soldato e noterete un oggetto posizionato dietro alcune lingue di fuoco, avete trovato l’ottava cicala dorata di Wo Long: Fallen Dynasty.

ESUVIA #9

Missione: Secoli di Gloria andati in fumo

In una fase più avanzata di questa missione, troverete una piattaforma sospesa tra le due estremità di un canale, raggiungibile calandovi da un ponte sopraelevato. Partite da quel punto, calatevi giù e troverete l’esuvia in un cunicolo lì vicino.

ESUVIA #10

Missione: L’Oscurità sul fiume Hanshui

All’inizio della missione, recatevi a destra fino a che non sconfiggerete un demone sirena e vi imbatterete nel relitto di una nave. Arrampicatevi su di essa e noterete una piattaforma in basso con il guscio di cicala che state cercando.

ESUVIA #11

Missione: Il Banchetto finale del Tiranno

Ad un certo punto di questa missione, verrete invasi da uno spirito di un guerriero rosso. A questo punto, dovrete sfruttare i tetti degli edifici per raggiungere la parte dei muri fortificati su cui si trova la cicala.

ESUVIA #12

Missione: Il Banchetto finale del Tiranno

Dopo aver battuto il mini boss presente nella missione, vi troverete in un’area sorvegliata da un demone tigre: l’esuvia si trova sul tetto di uno degli edifici presenti nella zona.

ESUVIA #13

Missione: Le fiamme della guerra ardono intensamente

Subito dopo aver innalzato la bandiera della battaglia sorvegliata da un picchiere, continuate per la strada principale, fino a che non arriverete ad un bivio. Svoltate a destra e proseguite fino a che non vi imbatterete in un soldato di guardia ad un baule: l’esuvia è lì dentro.

ESUVIA #14

Missione: Le fiamme della guerra ardono intensamente

All’interno delle fogne, troverete una stanza con due statue animate che sorvegliano una cassa: anche in questo caso, l’oggetto che state cercando si trova all’interno del baule.

ESUVIA #15

Missione: La via del guerriero

Partendo dall’inizio dello stage, sfruttate un ramo spezzato per spostarvi sul lato sinistro dell’area, fino a che non raggiungere una zona sorvegliata da un demone coccodrillo: l’esuvia si trova vicino ad un albero lì nei paraggi.

ESUVIA #16

Missione: Lu Bu, il più forte tra gli uomini

Poco prima dello scontro finale con il boss, uscite dall’edificio dove avete trovato l’ultima bandiera della battaglia ed andate a destra; non appena avrete svoltato l’angolo, troverete una pedana di legno e l’esuvia alla base di essa.

ESUVIA #17

Missione: Predicatori della via oscura

Arrivate all’area avvolta dalla nebbia presente in questo stage, e salite sulla scala sorvegliata dal demone tigre. Proseguendo per questa strada, vi imbatterete in un uccello demoniaco e, dopo averlo sconfitto, arrampicatevi sulla torre che stava sorvegliando: il collezionabile si trova lì sopra.

ESUVIA #18

Missione: Predicatori della via oscura

Nella parte sotterranea di questo livello, vi imbatterete in una porta sorvegliata da due statue animate: sfruttate gli appigli per salire al piano superiore e, dopo un po’, vi imbatterete in un’apertura sul pavimento con una scala che scende giù che vi consentirà di attivare una scorciatoia, nonché di raggiungere una bandiera della battaglia (che potreste aver già innalzato). A questo punto, dirigetevi nella stanza piena di cristalli rossi, sconfiggete il demone che la sorveglia e troverete questo guscio di cicala di Wo Long: Fallen Dynasty proprio su uno di questi cristalli.

ESUVIA #19

Missione: La battaglia di Guandu

Non appena avrete raggiunto un’area piena di grandi statue (di cui una sarà animata), andate sul lato destro di questa zona e troverete l’esuvia.

ESUVIA #20

Missione: La battaglia di Guandu

Dopo che avrete sconfitto il primo boss di questo stage, poco dopo aver issato l’ultima bandiera della battaglia, calatevi giù e troverete l’oggetto in questione accanto ad uno Shitieshou (il demone pacifico dalle sembianze di un cucciolo di panda).

ESUVIA #21

Missione: Villaggio Nascosto

Quest’ultimo guscio di cicala di Wo Long: Fallen Dynasty sarà reperibile praticamente nella stanza alla base della torre alla cui sommità troverete il personaggio a cui consegnare le esuvie, ottenendo così il trofeo.