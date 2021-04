World of Demons: nuovo gioco di Platinum Games disponibile a sorpresa

Platinum Games è probabilmente una delle aziende più amate dal medium videoludico moderno, capace di sfornare titoli dalla forte componente giocosa e divertente. Ricorderete infatti quel periodo durante lo scorso anno in cui la compagnia nipponica ha pubblicato una serie di teaser per annunciare i suoi prossimi titoli, forte dell’ottimo responso dato dai giochi usciti ultimamente tra cui Nier Automata che è stato un vero clamore mediatico. Nonostante questo, l’azienda non ha ancora rivelato nulla di nuovo riguardante i suoi prossimi progetti più attesi, vale a dire il terzo capitolo di Bayonetta ed il misterioso Babylon’s Fall. Molti di voi però si saranno completamente dimenticati di un altro ambizioso progetto: World of Demons.

Annunciato ben tre anni fa con un corposo gameplay trailer di 14 minuti, World of Demons risulta essere un action game ambientato nel Giappone feudale. Graficamente strizza l’occhio al capolavoro targato Capcom Okami rilasciato nel lontano 2006. Sicuramente questo non lascia stupiti i fan della azienda nipponica, in quanto Platinum Games nasce proprio dalla vecchia Clover Studio, un distaccamento che nel corso dell’era PlayStation 2 ha portato alla luce delle piccole perle mai dimenticate. Proprio in questi minuti la stessa Platinum Games ha rilasciato un breve filmato dichiarando che il titolo è in uscita nella giornata odierna in esclusiva su Apple Arcade.

Questa scelta di release può sembrare straniante, data la poca presa di questa nuovo sistema videoludico, ma forse in futuro il gioco potrà vedere la luce su altre piattaforme. Ad oggi, però, non abbiamo ulteriori informazioni riguardanti una possibile uscita anche per le console casalinghe, il che risulta un vero peccato perché dal trailer si nota la bontà di questo titolo sia dal punti di vista del gameplay che dal punto di vista della forte componente artistica giapponese. Sembra davvero di fare un viaggio che attraversa l’arte nipponica del periodo medievale, con tratti abbozzati ma dalla forte componente spirituale.

World of Demons by PlatinumGames out now on Apple Arcade Launch trailerhttps://t.co/7Aushjl3Ld Store pagehttps://t.co/pAF9LUAgEF pic.twitter.com/PPS69Drmi7 — Nibel (@Nibellion) April 2, 2021

Come detto precedentemente il gioco sicuramente prende spunto da Okami di Capcom, ma senza dimenticare il modo giocoso e frenetico che Platinum Games ci ha abituato in questi anni. Attendiamo di avere notizie riguardanti release su altre piattaforme, ma intanto se siete i fortunati possessori di Apple Arcade, non lasciatevi sfuggire questa piccola perla videoludica.