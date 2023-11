World Of Warcraft Cataclysm Classic annunciato ufficialmente

Durante la Opening Ceremony della BlizzCon 2023, i fan di World of Warcraft sono stati sorpresi dall'annuncio di "World of Warcraft: Cataclysm Classic", il remeake di una delle più celebri espansione del gioco originale.

Questo annuncio è stato accompagnato da uno spettacolare trailer cinematografico che mostra la devastazione provocata da Deathwing e che vi proponiamo di seguito.

Il trailer è stato diretto, e prodotto, da Hurricane, e dal suo team, e porta gli spettatori in un mondo di distruzione, con Deathwing che emerge dal cuore del Maelstrom per bruciare Azeroth sotto l'ombra delle sue ali.

Questo ritorno a Cataclysm, una delle espansioni più iconiche del gioco, rappresenta un momento emozionante per i fan di lunga data che vogliono rivivere l'epica storia e le avventure di Azeroth.

Anche se non è stata annunciata una data di uscita specifica per World of Warcraft: Cataclysm Classic, sappiamo che il gioco sarà disponibile nel corso del 2024. Questo permetterà ai giocatori di riscoprire l'espansione in un nuovo modo, grazie all'esperienza Classic, che cattura l'essenza, e le atmosfere, del gioco originale.

È un'opportunità per i fan, vecchi e nuovi, di scoprire, o riscoprire, uno dei momenti più importanti della storia di World Of Warcraft.

Il ritorno di Cataclysm Classic rappresenta un ulteriore passo di Blizzard verso il voler soddisfare i desideri dei giocatori nostalgici e dei fan di lunga data. Dopo il successo di World of Warcraft Classic, l'annuncio di questa versione "classica" di Cataclysm ha indubbiamente ravvivato l'attenzione nei confronti del remake di World Of Warcraft, che vi ricordiamo convive con il World Of Warcraft originale.

Il 2024 sarà un momento di celebrazione per i fan di World of Warcraft, e l'arrivo di Cataclysm Classic sarà senza dubbio uno dei momenti salienti dell'anno. Non resta altro che prepararci a tornare nelle terre di Azeroth.