World of Warcraft Shadowlands su Xbox Series X: conferme dal Brasile

World of Warcraft Shadowlands è la più recente espansione del popolare gioco di ruolo multigiocatore online di Blizzard Entertainment. Pur con i suoi alti e bassi, WoW è uno dei titoli più amati dal pubblico sin dal 2004. Il gioco è disponibile unicamente su PC, con grande disappunto dei giocatori console. Ora, però, pare che la situazione possa cambiare. Vediamo tutti i dettagli su quanto è stato scoperto.

Molteplici account Twitter, compreso quello del noto sito Gematsu, hanno segnalato che l’agenzia di classificazione del Brasile ha catalogato il gioco come in arrivo su Xbox Series X, la futura console di Microsoft, oltre che su PC.

Not sure if this is an error, but World of Warcraft: Shadowlands was rated in Brazil today for Xbox Series X + PC. https://t.co/PVcoSIn1ii@Blizzard_Ent @Warcraft Can you provide some insight? pic.twitter.com/h1n1lLUXIY — Gematsu (@gematsucom) July 27, 2020

Come potete vedere qui sopra, la data di classificazione è oggi, 27 luglio 2020. Si tratta quindi di un’informazione fresca. Purtroppo la pagina ufficiale dell’ente di classificazione non include ulteriori dettagli. Capita spesso che l’agenzia brasiliana si faccia sfuggire informazioni di questo tipo, quindi è discretamente credibile che anche in questo caso si tratti di un’informazione corretta.

Detto ciò, potrebbe comunque non esserci nulla di vero: non è impossibile che si tratti di un semplice errore nell’inserimento delle informazioni. Purtroppo non possiamo saperlo in questo momento. Blizzard Entertainment è già stata contatta a riguardo, ma per il momento non ha rilasciato dichiarazioni.

Va inoltre sottolineato che recentemente World of Warcraft Shadowlands ha ricevuto supporto all’Xbox Adaptive Controller. Possibile che si tratti di un primo segnale di un porting per console? Ovviamente tutti ci sperano. La domanda successiva sarebbe legata alla possibile versione PS5, che non appare però nella classificazione brasiliana: se Microsoft si accaparrasse l’esclusività (anche solo temporale) di World of Warcraft Shadowlands, potrebbe spingere molti a optare per Xbox Series X. Diteci, voi cosa ne pensate della situazione?