World War Z: il Cross-Play è ora disponibile

Come vi avevamo già ricordato pochi giorni fa, gli sviluppatori di World War Z avevano annunciato per l’inizio del 2020 una patch che avrebbe introdotto il supporto cross-play fra le piattaforme PC, Xbox e Playstation. Oggi è finalmente arrivato il tanto atteso aggiornamento che ha introdotto la nuova funzionalità assieme ad altri miglioramenti ed espansioni del gioco.

Si tratta del terzo e ultimo aggiornamento della seconda stagione di World War Z. Al momento la funzione di cross-play è disponibile esclusivamente tra PC e Xbox One, e presto sarà in arrivo anche con PS4. Qui per voi abbiamo riportato tutti i cambiamenti apportati con la nuova patch.

Nuove funzioni

Aggiunta la funzionalità di Campioni di Virus nella Campagna L’AI Director genererà in modo casuale i contenitori di campioni di virus che i giocatori potranno raccogliere. I campioni di virus possono generarsi dai Bomber abbattuti senza che esplodano. I contenitori sono fragili e in caso di rottura cominceranno ad avere effetti negativi sui giocatori. Se i giocatori riusciranno a completare la missione con i contenitori intatti, otterranno maggiori ricompense. L’AI Director può generare diversi campioni di virus, anche il Bomber è in grado di dropparli.

nella Campagna Aggiunte 4 nuove varianti di armi con perk unici: Pistola: aumentati la penetrazione e i danni sugli zombie speciali. Pistola a raffica: variante automatica, ricarica l’arma primaria dopo l’uccisione di uno zombie speciale. Fucile da combattimento classico: variante semiautomatica, non penetrante ma infligge un sacco di danni. Fucile da combattimento: variante automatica. Lanciagranate: granate incendiarie.

Pacchetto skin dei War Heroes (incluso per i possessori del Season Pass)

Modalità Orda

Difficoltà leggermente ridotta in modalità Difficile.

Difficoltà notevolmente ridotta in modalità Normale. Meno Zombie Speciali si genereranno in modalità Normale. Aumento del 20% il tempo di preparazione tra un’ondata e l’altra di zombie in modalità Normale. I punti di rifornimento premio inizieranno a diminuire più tardi in modalità Normale. Aggiunto un numero significativamente maggiore di pickup casuali in modalità Normale

Aumento delle munizioni massime della torretta.

Limite pari a 10 di torrette posizionate contemporaneamente.

Corretto un oggetto non generato nei negozi.

Ridotto del 50% la quantità di munizioni che le armi secondarie prendono dalle scatole di munizioni.

Riduzione del costo delle casse di munizioni da 100 a 70.

Aumento significativo sia dei punti XP che del denaro in premio.

Difficoltà

Modificate leggermente le impostazioni di difficoltà Estrema per ripristinare l’equilibrio prima della patch (è stato fatto per supportare il cross-play).

L’AI Director genererà meno armi secondarie.

IA

Rifatti i drop di Bomber: genererà armi primarie e pesanti migliori a ogni uccisione.

Perk

Risolti diversi problemi con l’aggiunta dei perk.

IU

Piccole correzioni apportate all’IU e alla localizzazione.

Stabilità

Risolti diversi crash del gioco.

Livelli

Corretti alcuni bug del gameplay che causavano l’impossibilità di progredire nei livelli.

Correzioni specifiche per PC

Aggiunto il crossplay con Xbox in PvE