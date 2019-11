WoW Shadowlands riporterà il level cap a 60

L'espansione WoW Shadowlands riporterà il level cap del gioco a 60 per rendere il gioco più accessibile ai nuovi giocatori.

È buona regola di ogni MMORPG quella di alzare di dieci livelli il cap dei personaggi con ogni espansione ma WoW Shadowlands non solo andrà contro questa regola, anzi farà totalmente l’opposto riportando il level cap al 60. Si tratta di una decisione radicale e comprensibile dato che con 15 anni di storia alle spalle, World of Warcraft ha raggiunto un livello massimo di 120 con tutte le difficoltà del caso per i nuovi giocatori che vogliono mettersi alla pari con i contenuti.

Il nuovo sistema di progressione verrà introdotto a partire dalla prossima espansione. Dal livello uno al livello dieci i nuovi giocatori potranno acquisire esperienza con una nuova avventura che funzionerà da introduzione. Dopo i primi dieci livelli si potrà scegliere una delle espansioni per portare il proprio personaggio al livello 50. Da qui e sino a livello 60 si potrà accedere a tutti i contenuti di WoW Shadowlands. Questi cambiamenti riguarderanno ovviamente anche i giocatori che hanno raggiunto il cap massimo.

Con l’espansione WoW Shadowlands i veterani partiranno da livello 50 per completare i successivi dieci livelli durante la loro avventura nelle Terretetre. Tutte le abilità e i potenzialmente che prima erano distribuiti nel 120 livelli verranno adesso invece condensati secondo questo nuovo sistema che renderà il MMORPG più accessibile ai nuovi giocatori.

Di una possibile modifica del sistema di evoluzione di World of Warcraft si parlava già da tempo anche perché appariva ormai necessaria. Non permetterà infatti solo ai giocatori di raggiungere più velocemente l’endgame ma consentirà a Blizzard di bilanciare meglio e con più facilità le varie classi. Ricordiamo che ancora al momento non c’è una data di uscita precisa per la nuova espansione ma è stato comunque confermato che arriverà nel prossimo anno.