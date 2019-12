WWE 2K20: diversi sviluppatori di Visual Concepts abbandonano il team

Senz’ombra di dubbio questo 2019 ha saputo rendersi particolarmente appetibile per i giocatori di tutto il mondo. I vari ritorni delle saghe più amate così come i vari nuovi debutti hanno segnato l’attuale annata in maniera non indifferente regalandoci dei mesi a dir poco ottimi. Tuttavia non ogni singola compagnia sembra aver goduto di questa buona andatura. 2K Sports ed in particolare Visual Concepts sicuramente si sono ritrovate in una situazione a dir poco disastrosa grazie a WWE 2K20.

Per chi se lo fosse perso, il tanto “amato” gioco dedicato al mondo del Wrestling si è classificato come uno dei peggiori giochi di questo 2019. Sin dalla sua iniziale uscita i problemi hanno seppellito il prodotto rendendolo “detestabile” anche dai fan più accaniti. Proprio questi risultati disastrosi hanno influito sia sulle vendite generali ma anche sul team di sviluppo stesso. Svariati insider hanno confermato l’abbandono di oltre una decina di persone che avrebbero preso parte allo sviluppo di WWE 2K20.

Secondo queste voci di corridoio i vari sviluppatori avrebbero abbandonato il team di Visual Concepts non tanto per problemi personali ma più per una questione di “orgoglio”. Infatti i developer si sono rifiutati in maniera categorica di continuare a venir associati a un nome così “odiato” come quello di WWE 2K20. Le brutte notizie però non si fermerebbero solo qui visto che Take-Two avrebbe deciso di “castrare” in maniera molto imponente i budget legati allo sviluppo del prossimo WWE 2K.

Ovviamente nel momento in quale vi stiamo riportando questa notizia non ci sono arrivate conferme o smentite ufficiali da parte dei diretti interessati. Come sempre vi invitiamo di prendere tutto con le dovute pinze e rimanere sintonizzati sul nostro sito per futuri aggiornamenti su questa particolare situazione. Fateci sapere cosa ne pensate, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!