Xbox è uno dei 100 brand di maggior valore al mondo, esclusi Nintendo e Sony

Xbox è uno dei 100 brand di maggior valore al mondo, secondo quando pubblicato dal Financial Times: Nintendo e Sony, però, sono esclusi.

Grazie alle pagine del Financial Times possiamo scoprire la classifica aggiornata dei 100 brand di maggior valore al mondo. Le prime posizioni sono occupate da colossi come Amazon (che raggiunge il primo posto quest’anno), Apple e Google, ma ciò che più interessa a noi appassionati di videogame è notare che all’87 posto troviamo Xbox, entrata per la prima volta nella classifica.

Questa classifica è realizzata su base annuale fin dal 2006 dal gruppo di ricerca Kantar di WPP. Viene calcolato il valore che i brand contribuiscono a dare agli affari della società, combinando i dati finanziari e di mercato con indagini su circa 4 milioni di consumatori in 51 Paesi, i quali esprimono il proprio punto di vista sui brand.

Non solo il marchio Xbox riesce a rientrare in questa classifica per la prima volta, ma Microsoft si posiziona nuovamente al quarto posto, dietro le già citate Amazon, Apple e Google. Inoltre, è particolare che Sony, PlayStation e Nintendo non appaiano all’interno della classifica.

Potete consultare la lista completa dei cento brand di maggior valore a questo indirizzo. Voi cosa ne pensate? Vi sembra strano che Xbox ne faccia parte e PlayStation no?