Xbox Adaptive Controller: la sedia a rotelle diventa un joypad e gli permette di tornare a giocare

Xbox Adaptive Controller è di certo una delle invenzioni più importanti degli ultimi anni e, ancora una volta, dimostra la propria versatilità. Una società esterna a Microsoft ha realizzato un add-on hardware per il controller che permette di collegarvi una sedia a rotelle elettrica, che diventa quindi un joystick. Questo add-on si chiama “Freedom Wing Adapter” ed è una scatoletta di piccole dimensioni e dal costo contenuto: bastano infatti 35 dollari per poterla realizzare. Attualmente però non è in vendita, in quanto è stata realizzata per una persona specifica.

Il Freedom Wing Adapter per Xbox Adaptive Controller è stato realizzato dall’ente AbleGamers e AT Makers. Grazie ad esso è possibile utilizzare il joystick della serie a rotelle elettrica e i suoi pulsanti, rendendo facile comandare la console anche per tutte quelle persone che hanno limiti motori. Il dispositivo è inoltre pensato per essere collegato e scollegato in modo comodo anche per la persona che è seduta sulla sedia. Qui sotto potete vedere un video a riguardo.

Xbox Adaptive Controller ha fatto il proprio debutto nel 2018 ed è presto diventato un must per molti videogiocatori che, fino a poco tempo fa, pensavano fosse impossibile approcciarsi a un videogame. Molte persone, anche privatamente, hanno realizzato inoltre varianti e add-on che permettono di usare il controller su altre console o in modo speciale, come nel caso di questa bambina.

Microsoft ha inoltre collaborato con il dipartimento veterani degli Stati Uniti per fornirgli molteplici unità dell’Xbox Adaptive Controller. Si tratta, come potete vedere, di un prodotto utilissimo, anche se chiaramente destinato a un mercato molto specifico: il successo commerciale, in questo caso, passa però in secondo piano.