Padre crea un Xbox Adaptive Controller personalizzato per far giocare la figlia a Zelda

Sopratutto in questi ultimi mesi, con l’avvicinarsi della next-gen e l’arrivo di nuove piattaforme di game streaming (come Google Stadia e Project xCloud), si parla sempre di più di concetti come l’accessibilità e l’inclusività: le società cercano di coinvolgere nuovi gruppi di videogiocatori, in particolar modo quelli mobile. In mezzo a tutto questo, però, ci sono persone che non hanno alcuna possibilità di videogiocare, a causa di limiti motori. Fortunatamente, vi è una risposta sa tutto questo: Xbox Adaptive Controller.

La proposta di Microsoft è probabilmente una delle più belle sorprese del mondo videoludico degli ultimi anni, se non di sempre. Ovviamente, l’Xbox Adaptive Controller non è compatibile con ogni macchina da gioco al mondo. Cosa può fare, quindi, un padre che vuole riportare il sorriso alla figlia, desiderosa di giocare a The Legend of Zelda Breath of the Wild? La risposta è creare un controller personalizzato a partire dall’Xbox Adaptive Controller.

That's enough for tonight. Some serious soldering and wire management tomorrow morning for some game testing in the afternoon. My daughter is desperate to try but we've kept it a secret from her brother who's been itching to play #ZeldaBreathoftheWild. @Nintendo @Microsoft pic.twitter.com/bgIC9h9aH3 — Rory Steel (@JerseyITGuy) January 18, 2020

Il controller personalizzato funziona ora con Nintendo Switch e permette alla ragazza di giocare con The Legend of Zelda Breath of the Wild e qualsiasi altro titolo lei desideri. I videogiochi, ricordiamolo sempre, dovrebbero prima di tutto essere un momento positivo e di inclusione per tutti e il lavoro fatto da quest’uomo, ma reso possibile prima di tutto dal device di Microsoft, è incredibile.

L’obbiettivo del padre era rendere contenta la figlia e fare in modo che potesse giocare con gli amici: come potete vedere dal suo sorriso, nel tweet qui sotto, crediamo proprio abbia ampiamente raggiunto il suo obbiettivo.

https://twitter.com/JerseyITGuy/status/1218920688125456385