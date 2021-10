Xbox al lavoro su un MMO rivoluzionario, ecco i dettagli

Gli studi di Xbox, in collaborazione con la software house Mainframe, si dice siano al lavoro su quello che viene definito “il progetto di una vita“: un MMO dalle ambizioni davvero rivoluzionarie, dato che sarebbe un videogioco interamente basato sulle tecnologie cloud.

In un episodio del Podcast The Xbox Two andato in onda di recente, il reporter Jez Corden (autore di Windows Central) ha rivelato che Microsoft sarebbe al lavoro con lo studio finlandese Mainframe per rilasciare un gioco multiplayer di massa che sia cloud-native, ossia interamente sviluppato e basato su tecnologie di cloud gaming. “So che Microsoft sta lavorando con uno studio in Finlandia – o almeno ho sentito che stanno lavorando con uno studio in Finlandia – chiamato Mainframe per fare un videogioco cloud-native“. Sono queste le parole che Corden ha rilasciato a riguardo durante la trasmissione.

Altre informazioni giungono dal sito ufficiale di Mainframe, dove è chiaramente specificato che gli sviluppatori stiano lavorando a un MMO cloud-native che permetta nuove vie di interazione e di connessione con gli altri giocatori. Il cloud gaming, in generale, sembra ormai la direzione su cui cerca di puntare l’industria del videogioco, a partire da Google Stadia che ha sondato il territorio e che, malgrado non abbia dato seguito allo sviluppo in prima persona di titoli per i suoi servizi, sta continuando a supportare la sua piattaforma per le terze parti.

Anche Microsoft non sembra volerne essere da meno. Negli scorsi mesi abbiamo visto il test e il lancio di ciò che prima veniva chiamato Project xCloud e adesso Xbox Cloud Gaming, ancora in Beta. Che i giochi cloud-native siano uno dei passi futuri dell’industria? Vi ricordiamo inoltre che qualche mese fa Microsoft ha anche annunciato un’espansione di Azure Gaming, la divisione che si occupa delle tecnologie cloud nel mondo dei videogiochi, per potenziare e sviluppare sempre più servizi adibiti allo scopo. Cosa ci riserverà il futuro del cloud gaming targato Xbox?