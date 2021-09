Xbox celebra il National Video Games Day con Nintendo e PlayStation

Oggi, 12 settembre 2021, è il National Video Games Day negli Stati Uniti, ovvero la giornata nazionale dei videogiochi. Il fatto interessante è che nessuno sa davvero perché si festeggia questa ricorrenza: WilsonCenter spiega che questa data è selezionata da ormai molti anni per questo evento, sebbene non sia stato possibile capire con certezza quali sono state le motivazioni per cui il 12 settembre è stato scelto come giorno dedicato ai videogiochi.

Senza poi contare che esisterebbe anche un’altra data, l’8 luglio, in cui si dovrebbe festeggiare il “Video Games Day”, sempre negli Stati Uniti. Escluse le incertezze, si tratta comunque di una buona occasione per festeggiare il medium che più amiamo e, per alcuni di noi, il settore in cui lavoriamo. Tra le tante aziende che hanno colto l’occasione per fare gli auguri a tutti i giocatori ci sono ovviamente i grandi dell’industria, come PlayStation e Xbox. In particolare, Sony ha pubblicato sul profilo Twitter un’immagine del DualSense e di PlayStation 5, ricordando a tutti che ci sono posizioni lavorative aperte nei suoi studi.

Ad essere piaciuta maggiormente è però l’immagine postata dall’account di Xbox, che ritrae una postazione da gaming in salotto dove, vicino la TV, sono presenti una Nintendo Switch, una Xbox Series X e una PS5, oltre che uno smartphone e un PC da gaming. Come sempre, i profili social delle console di Microsoft riescono a farsi amare da tutti i giocatori, celebrandoli indipendentemente dalla console su cui preferiscono giocare. Dopotutto, è la giornata nazionale dei videogiochi!

Il giorno di oggi, che capita proprio di domenica, è quindi perfetto per giocare ai nostri titoli preferiti, magari in compagnia dei nostri amici in sessioni multiplayer online o in locale. Fateci sapere commentando in calce a cosa giocherete oggi e restate connessi per non perdere ulteriori novità sul National Video Games Day, dato che sono ancora in corso studi per capire perché si festeggia proprio il 12 settembre.