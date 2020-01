Xbox Console Streaming è disponibile anche in Italia

Tramite il sito ufficiale, il Team Xbox ha annunciato che a partire da oggi tutti gli iscritti al programma Xbox Insiders di tutte le Nazioni che supportano Xbox One (Italia compresa, quindi) possono provare la versione Preview del servizio Xbox Console Streaming, il quale era precedentemente disponibile solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Xbox Console Streaming permette di giocare ai videogame posseduti e istallati su Xbox One (compresi quelli di Xbox Game Pass) tramite il proprio smartphone o tablet Android, riproducendoli in streaming direttamente dalla console di casa. Per Microsoft, questa fase di Preview pubblica è un “importante passo nel nostro viaggio per portare il game streaming ai giocatori Xbox di tutto il mondo! Stiamo imparando dagli Xbox Insiders come voi.”

Inoltre, gli Xbox Insiders che si uniranno da oggi a Xbox Console Streaming potranno a breve beneficiare di un nuovo update di grande importanza che migliorerà ancora di più il servizio: attualmente, purtroppo, non abbiamo informazioni aggiuntive in merito.

Se volete partecipare a Xbox Console Streaming (Preview) dovete essere degli Xbox Insider: per potervi iscrivere dovete raggiungere questo indirizzo. Ricordate che per utilizzare il servizio dovete avere una connessione da minimo 4.75 Mbps (9 Mbps consigliati) e una latenza network da massimo 125 ms (60 ms o meno consigliati). È inoltre necessario scaricare l’app di Xbox Console Streaming (Preview) dal Google Play Store.

La guerra per lo streaming si fa sempre più intensa anche in Italia; il piatto forte di Microsoft sarà xCloud ma Console Streaming è un ottimo primo passo che permetterà ai giocatori di sfruttare il proprio device mobile per giocare. Diteci, voi cosa ne pensate dello streaming?