Xbox decolla con i risultati finanziari, crescita in quasi tutti i settori (a parte l'hardware)

Xbox continua a essere in salute. Microsoft ha infatti registrato una crescita del 43% nei ricavi della divisione gaming nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025, trainata principalmente dall'acquisizione di Activision Blizzard e dal servizio Game Pass.

L'impatto di Activision Blizzard sull'andamento di Microsoft Gaming è stato determinante. L'intero incremento del 43% nei ricavi è attribuibile al publisher recentemente acquisito, dimostrando come stia guidando la crescita dell'intera divisione Xbox (e di come l'acquisizione sia stata sensata).

Anche la sezione contenuti e servizi, che include Game Pass, ha registrato una forte crescita del 61%. Di questo aumento, 53 punti percentuali derivano direttamente dall'acquisizione di Activision Blizzard, confermando l'importanza strategica di questa operazione per Microsoft, ma anche constatando che il Pass è in crescita con un +8%.

L'acquisizione si sta dimostrando di estrema importanza per la divisione videoludica.

Al contrario, il settore hardware continua a mostrare segnali di debolezza. Le vendite di console Xbox (acquistabili su Amazon) e accessori hanno subito un ulteriore calo del 29% rispetto all'anno precedente, un dato che era comunque previsto da Microsoft.

Sebbene non siano state fornite cifre ufficiali, fonti non ufficiali stimano che la divisione Xbox abbia totalizzato ricavi per 5,6 miliardi di dollari, di cui 5,1 miliardi provenienti da contenuti e servizi e 0,5 miliardi dall'hardware. Insomma, una situazione decisamente positiva.

Inutile non ammetterlo: questi risultati mostrano chiaramente come l'acquisizione di Activision Blizzard stia plasmando l'intera strategia di crescita di Microsoft nel settore gaming, compensando le difficoltà nel mercato hardware e puntando sempre più su contenuti e servizi come Game Pass.