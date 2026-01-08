Xbox si prepara a dominare il 2026 con un tris di esclusive di altissimo profilo, confermando che l'ecosistema Microsoft sta finalmente raccogliendo i frutti degli investimenti degli ultimi anni. Il colosso di Redmond ha annunciato il ritorno del Developer_Direct, il format di presentazione che mette direttamente gli sviluppatori davanti ai giocatori, fissando l'appuntamento per il 22 gennaio alle 19:00 ora italiana. Quest'anno l'evento assume un significato particolare, coincidendo con il 25° anniversario del brand Xbox e portando con sé il ritorno di alcune delle IP più iconiche della storia della console, affiancate da una sorpresa proveniente direttamente dal Sol Levante.

La vera protagonista della serata sarà senza dubbio Fable, il reboot dell'amata serie action-RPG sviluppato da Playground Games. Dopo anni di attesa e speculazioni, il team britannico mostrerà finalmente un gameplay esteso del titolo, che rappresenta una delle esclusive più attese dell'anno. Il gioco riporterà i giocatori nelle terre fiabesche di Albion, mantenendo intatti gli elementi che hanno reso celebre la franchise originale di Lionhead Studios: scelte morali con conseguenze concrete, combattimenti action, l'inconfondibile umorismo britannico e naturalmente i polli, simbolo ormai cult della serie. Playground Games promette di aver reimaginato l'esperienza sia per i veterani che per i nuovi arrivati, in quello che viene definito un "nuovo inizio" per il franchise.

Ma le sorprese non finiscono qui. Lo stesso studio presenterà anche Forza Horizon 6, portando la celebre serie racing open world in un territorio inedito e richiestissimo dalla community: il Giappone. Il reveal includerà il debutto assoluto del gameplay e svelerà nuove feature per quello che si preannuncia come uno degli episodi più spettacolari della serie. La scelta del Giappone non è casuale: dalle strade urbane di Tokyo ai paesaggi montani, passando per le iconiche curve che hanno fatto la storia del drifting, l'ambientazione promette di offrire la varietà di scenari che ha sempre contraddistinto il franchise.

Playground Games porterà sia Fable che Forza Horizon 6, consolidando il suo ruolo di studio chiave nell'ecosistema first-party Microsoft

La terza grande rivelazione riguarda Beast of Reincarnation, l'action RPG sviluppato da Game Freak, lo studio giapponese leggendario noto principalmente per aver creato Pokémon. Presentato per la prima volta all'Xbox Games Showcase dello scorso anno, il titolo rappresenta una forte deviazione dalla comfort zone dello studio, proponendo un'esperienza molto più matura e intensa. Il gioco seguirà Emma, la protagonista, e il suo compagno canino Koo in un Giappone post-apocalittico, con meccaniche innovative basate sulla manipolazione delle piante. Si tratta di un action RPG incentrato su un sistema "one-person, one-dog", dove il legame tra i due personaggi sarà centrale nell'esperienza di gioco.

L'evento Developer_Direct si conferma come la formula ideale per Microsoft per comunicare direttamente con la sua fanbase, evitando i proclami vuoti tipici delle conferenze tradizionali e lasciando parlare gli sviluppatori stessi. La trasmissione sarà disponibile sui canali social ufficiali Xbox e presumibilmente su YouTube e Twitch, permettendo alla community italiana di seguire l'evento in tempo reale nel tardo pomeriggio.