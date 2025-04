Xbox Game Pass: maggio promette persino meglio di aprile

Xbox Game Pass (vi potete abbonare su Instant-Gaming) si prepara a un mese di maggio che promette scintille nonostante le informazioni siano ancora parziali. Mentre gli appassionati attendono l'annuncio della seconda ondata di aprile, l'attenzione si sposta già verso il prossimo mese, dove quattro titoli sono stati ufficialmente confermati nel catalogo.

La caratteristica che accomuna questi giochi è il loro arrivo al day one, seguendo la strategia ormai consolidata di Microsoft di rendere immediatamente disponibili nel servizio sia le produzioni first party che selezionate opere indipendenti. Tra questi spicca indubbiamente DOOM: The Dark Ages, nuovo capitolo di una delle saghe più iconiche nella storia dei videogiochi.

La line-up di maggio, seppur preliminare, mostra già un interessante equilibrio tra produzioni di peso e titoli indipendenti di qualità. Il calendario si apre l'8 maggio con "Revenge of the Savage Planet", evoluzione concettuale del già apprezzato Journey to the Savage Planet, che promette di espandere ulteriormente l'esperienza di esplorazione aliena che ha conquistato molti giocatori nella sua prima incarnazione. La proposta ludica sembra voler mantenere lo spirito irriverente dell'originale, arricchendolo con nuove meccaniche e ambientazioni.

Il 15 maggio rappresenta indubbiamente la data cerchiata in rosso per molti abbonati, con l'arrivo di DOOM: The Dark Ages di id Software e Bethesda. Questo nuovo capitolo della leggendaria serie si presenta come uno dei titoli più attesi dell'intero 2025, portando il brutale gameplay della saga in un'ambientazione medievale che promette di rivoluzionare la formula pur mantenendone l'essenza. Le prime impressioni dalla stampa specializzata parlano di un'esperienza capace di coniugare tradizione e innovazione, fedele allo spirito della serie ma con un nuovo contesto narrativo e visivo.

Verso fine mese, precisamente il 28 maggio, arriva "To A T", nuova creazione dello stravagante game designer Keita Takahashi, già noto per opere come Katamari Damacy e Wattam. La sua particolare visione creativa promette un'esperienza videoludica fuori dagli schemi, caratterizzata dalla sua inconfondibile estetica e da meccaniche di gioco non convenzionali. A completare questo quartetto iniziale troviamo "Spray Paint Simulator", titolo previsto per maggio ma ancora senza una data precisa, che porterà i giocatori nel mondo della street art virtuale.

Revenge of the Savage Planet (8 maggio)

DOOM: The Dark Ages (15 maggio)

To A T (28 maggio)

Spray Paint Simulator (Maggio TBD)

Questa selezione preliminare mostra chiaramente la strategia di Microsoft: affiancare alle grandi produzioni AAA una serie di titoli indipendenti capaci di offrire esperienze di gioco diverse e innovative. Il Game Pass continua così a posizionarsi come una piattaforma che valorizza sia le produzioni blockbuster che le opere più di nicchia, offrendo un catalogo variegato per tutti i tipi di giocatori.

In tutto questo, non solo mancano ulteriori titoli da comunicare a maggio, ma persino gli annunci della seconda metà del mese di aprile. Siamo quindi dunque davanti a uno dei periodi migliori di tutta la storia recente dell'abbonamento.