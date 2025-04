Xbox Game Pass: la seconda metà di aprile è piena di giochi

Xbox Game Pass (i tre mesi li potete trovare su Instant-Gaming) continua a rafforzare la propria offerta con esperienze di gioco diversificate e adatte a tutti i gusti, confermandosi come una delle proposte più competitive nel mercato videoludico attuale.

Il ritorno più eclatante è senza dubbio quello di Grand Theft Auto V, nuovamente disponibile su Game Pass da oggi. L'esperienza di Rockstar Games torna accessibile sia su console che su PC, con una versione potenziata dedicata agli abbonati PC Game Pass e Game Pass Ultimate. Un'aggiunta di peso che si affianca all'arrivo, previsto per il 30 aprile, di Far Cry 4, che trasporterà i giocatori nel Kyrat per rovesciare il regime del dittatore Pagan Min in un'avventura open world ricca di pericoli e imprevedibilità.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il 16 aprile debutterà SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game, un titolo che trasforma Bikini Bottom in un parco giochi a mondo aperto dove i fan di Patrick potranno scatenare il caos con un gameplay basato sulla fisica. Lo stesso giorno arriverà anche Neon White, frenetico action in prima persona incentrato sullo sterminio di demoni in Paradiso, disponibile per gli abbonati a Game Pass Standard.

Tra le novità più inaspettate troviamo Crime Scene Cleaner (17 aprile), dove i giocatori vestiranno i panni di un addetto alle pulizie per la mafia, e Tempopo, un'avventura musicale disponibile dal day one. Il 24 aprile sarà la volta di Clair Obscur: Expedition 33, un RPG a turni con meccaniche in tempo reale ambientato in un mondo fantasy ispirato alla Belle Époque francese.

Gli appassionati di strategia potranno festeggiare il 1° maggio con l'arrivo di Anno 1800, city builder ambientato all'alba dell'era industriale. Lo stesso giorno segnerà anche il debutto di Call of Duty: Modern Warfare II nel catalogo per gli abbonati Ultimate e PC Game Pass, offrendo sia una campagna single player che il popolare comparto multiplayer. Il 6 maggio sarà invece il turno di Dredge, un'avventura di pesca con inquietanti sfumature lovecraftiane, dove i giocatori esploreranno un misterioso arcipelago alla scoperta di segreti sepolti nelle profondità marine.

Non solo nuovi giochi: DLC e contenuti aggiuntivi

Il servizio si arricchisce anche di contenuti aggiuntivi per i titoli già presenti. Il 25 aprile arriverà Forza Horizon 5: Horizon Realms, che introdurrà una nuova pista stadio insieme a 11 location precedenti del mondo in evoluzione. I giocatori potranno esplorare ogni reame in solitaria o con gli amici, sbloccando nuovi traguardi, distintivi e quattro nuove auto premio.

Per gli abbonati a Game Pass Ultimate sono previsti anche benefit esclusivi per giochi free-to-play. Particolarmente interessante è il Game Pass Pack 1 per Call of Duty: Warzone, già disponibile, che include skin, progetti di armi, emoticon e vari contenuti cosmetici utilizzabili anche in Call of Duty: Black Ops 6. Analogamente, attraverso il programma Perks, gli abbonati Ultimate possono riscattare bundle esclusivi per Naraka: Bladepoint e Stumble Guys.

Non mancano le delusioni per chi si era affezionato ad alcuni titoli in catalogo. Il 30 aprile lasceranno il servizio diverse produzioni di qualità, tra cui Sniper Elite 5, The Last Case of Benedict Fox, Thirsty Suitors, Have a Nice Death, Kona II Brume e The Rewinder. Gli abbonati interessati a mantenere questi giochi potranno comunque acquistarli con uno sconto del 20% prima della loro rimozione.

Towerborne, atteso action-RPG cooperativo, entrerà in Game Preview il 29 aprile. Ambientato in un mondo post-apocalittico dove i giocatori vestono i panni di un Asso, un essere nato dal regno degli spiriti con il compito di proteggere gli abitanti del Belfry dai mostri che si aggirano fuori dalle mura della torre. Un'esperienza che promette intense battaglie con compagni spirituali al proprio fianco.

Il mese potrebbe non essere persino concluso, considerando che dovrebbe arrivare anche The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered nel corso della prossima settimana.

Il servizio continua ad evolversi anche sul fronte del cloud gaming. Per gli abbonati Ultimate aumenta progressivamente il numero di titoli disponibili nella collezione "Stream your own game", che permette di giocare in streaming sui dispositivi supportati ai giochi già posseduti, senza necessità di download.

Xbox Game Pass conferma così la sua natura di piattaforma in continua evoluzione, capace di adattarsi alle esigenze dei giocatori con un'offerta sempre più completa e variegata. Con l'Xbox Games Showcase previsto per l'8 giugno, le sorprese per gli abbonati sembrano essere appena iniziate, lasciando presagire un 2024 ricco di novità per l'ecosistema Microsoft.