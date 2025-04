Xbox Game Pass: possibile l'arrivo di tre titoli Activision

Secondo recenti indizi emersi dallo store digitale di Xbox, tre classici del catalogo Activision potrebbero presto aggiungersi alla già ricca libreria del servizio in abbonamento, Xbox Game Pass.

Gli utenti hanno infatti notato che Call of Duty: World at War e la raccolta rimasterizzata Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2 HD risultano contrassegnati come "inclusi in Game Pass", nonostante ufficialmente non facciano ancora parte del catalogo disponibile. Questo genere di anticipazioni involontarie attraverso lo store Microsoft non è una novità e spesso si è rivelato un indicatore affidabile di futuri annunci.

L'approccio di Microsoft all'integrazione del vasto catalogo Activision nel Game Pass sembra seguire una strategia graduale e ben pianificata. Se Call of Duty: Black Ops 6 (acquistabile su Amazon) rappresenta la punta di diamante con un lancio day one all'interno del servizio, la gestione dei titoli storici della serie Call of Duty sembra procedere con tempistiche più diluite. World at War, capitolo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e apprezzato dagli appassionati della serie, potrebbe rappresentare un'aggiunta strategica per soddisfare i fan più nostalgici.

Invece, l'arrivo della collezione Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2 HD appare particolarmente tempestivo, considerando il recente annuncio dello sviluppo di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. Questa mossa permetterebbe ai giocatori di riscoprire o sperimentare per la prima volta i primi capitoli della leggendaria serie di skateboarding prima dell'uscita dei loro successori rimasterizzati.

La progressiva integrazione del catalogo Activision all'interno del Game Pass rappresenta uno degli aspetti più rilevanti dell'acquisizione da 68 miliardi di dollari completata da Microsoft. Tony Hawk's Pro Skater, in particolare, rappresenta una proprietà intellettuale di grande valore storico che potrebbe attrarre sia veterani nostalgici che nuovi giocatori curiosi di esplorare uno dei franchise più influenti nel panorama videoludico degli anni '90 e 2000.

Nonostante manchino ancora annunci ufficiali riguardo alle date precise di disponibilità di questi titoli, il pattern di rilascio seguito finora da Microsoft suggerisce che potremmo assistere a un'integrazione relativamente rapida. Gli abbonati al Game Pass hanno già potuto beneficiare dell'aggiunta di diversi titoli Activision negli scorsi mesi, e questa tendenza sembra destinata a continuare con un flusso costante di nuovi contenuti.