Xbox Game Pass: 6 giochi dicono addio al catalogo da oggi

Il servizio Xbox Game Pass si prepara a salutare sei titoli il 31 dicembre 2024. Tra i giochi in uscita spiccano LEGO 2K Drive e Party Animals, molto apprezzati dagli abbonati.

La lista completa dei giochi in uscita include anche BlazBlue: Cross Tag Battle, Close to the Sun, Humankind e McPixel 3, offrendo una varietà di generi dal picchiaduro 2D all'esplorazione creativa.

Microsoft offre agli abbonati la possibilità di acquistare questi giochi con uno sconto minimo del 20% prima della loro rimozione. Inoltre, alcuni titoli, come LEGO 2K Drive, beneficiano di ulteriori sconti grazie alla promozione "Countdown Sale".

Nonostante queste uscite, il futuro di Xbox Game Pass si preannuncia promettente: sono già stati annunciati diversi nuovi titoli per i prossimi mesi, con una line-up entusiasmante prevista per gennaio. Ovviamente, nei prossimi giorni verranno svelati sia i giochi che lasceranno il servizio sia quelli che verranno aggiunti nel nuovo anno, mentre potete consultare la lista di tutti i giochi presenti nel catalogo qui.

Ricordiamo infine che l'uscita di alcuni titoli fa parte del normale ciclo di aggiornamento di Xbox Game Pass, che mira a offrire sempre nuove esperienze ai suoi utenti.