Xbox Game Pass continua a stupire, la lineup di dicembre è clamorosa

Xbox ha appena annunciato tutti i giochi in arrivo su Xbox Game Pass a dicembre e senza dubbio si tratta di un fine anno abbastanza clamoroso. Sono infatti ben 12 i titoli in arrivo, ma andiamo a vedere per bene nel dettaglio.

Entrano nel pass

Remnant: From The Ashes - Cloud, Console, PC (disponibile)

Remnant 2 - Cloud, Xbox Series X|S, PC (disponibile)

SteamWorld Build - Cloud, Console, PC (1 dicembre)

Spirit of the North - Cloud, Console, PC (1 dicembre)

Clone Drone in the Danger Zone - Cloud, Xbox Series X|S, PC (5 dicembre)

Rise of the Tomb Raider - Cloud, Console, PC (5 dicembre)

While the Iron's Hot - Cloud, Console, PC (5 dicembre)

World War Z: Aftermath - Cloud, Console, PC (5 dicembre)

Goat Simulator 3 - Cloud, Xbox Series X|S, PC (7 dicembre)

Against The Storm - PC (8 dicembre)

Tin Hearts - Cloud, Console, PC (12 dicembre)

Far Cry 6 - Cloud, Console, PC (14 dicembre)

Escono dal pass:

Chained Echoes (Cloud, Console, and PC)

Opus Magnum (PC)

Potion Craft: Alchemist Simulator (Cloud, Console, and PC)

Rubber Bandits (Cloud, Console, and PC)

Possiamo certamente dire che questo mese conclude un anno davvero incredibile per Xbox Game Pass, in attesa di vedere che cosa ci riserverà il 2023.