Xbox Game Pass continua la sua corsa di inizio anno con una nuova infornata di titoli che va ad arricchire il catalogo del servizio in abbonamento Microsoft. Siamo al penultimo aggiornamento di gennaio, e la lineup di oggi porta con sé due esperienze molto diverse tra loro: un action-adventure cyberpunk con elementi RPG e un roguelite ibrido che fonde meccaniche di costruzione con strategia. Tra le novità spicca l'arrivo di Drop Duchy, titolo che debutta proprio sull'ecosistema Xbox attraverso il servizio in abbonamento, confermando ancora una volta come Game Pass sia diventato un canale privilegiato per far scoprire ai giocatori produzioni meno mainstream.

Il primo titolo disponibile da oggi, 28 gennaio, è Anno: Mutationem, già noto ai giocatori PC e console ma che ora entra ufficialmente nel catalogo Game Pass per abbonati Ultimate, Premium e PC. Sviluppato con un particolare stile visivo che fonde prospettive 2D e 3D, il gioco ci catapulta in un mondo cyberpunk al neon dove vestiamo i panni di Ann, una combattente solitaria altamente addestrata. La struttura action-adventure si arricchisce di elementi RPG mentre esploriamo una metropoli dominata da megacorporazioni sinistre, gruppi marginali misteriosi e creature bizzarre che sfidano ogni descrizione.

L'ambientazione ricorda inevitabilmente classici del genere cyberpunk videoludico, ma Anno: Mutationem punta su un'estetica distintiva che alterna sezioni platform 2D a esplorazioni in ambienti tridimensionali. Il sistema di combattimento privilegia l'azione diretta e la padronanza dei movimenti, elementi che potrebbero attrarre tanto i fan di metroidvania quanto gli appassionati di action più tradizionali. La progressione RPG permette di personalizzare le abilità di Ann nel corso dell'avventura, aggiungendo profondità strategica agli scontri.

Drop Duchy fonde meccaniche di puzzle a blocchi con elementi strategici roguelite, dove ogni tessera posizionata influenza direttamente il percorso verso la vittoria

Drop Duchy rappresenta invece la vera sorpresa della giornata, essendo un titolo completamente nuovo per l'ecosistema Xbox e disponibile immediatamente su Console, PC e Cloud. Questo roguelite ibrido propone un'idea intrigante: costruire il proprio ducato pezzo per pezzo utilizzando meccaniche ispirate ai classici puzzle a blocchi. Il gameplay loop prevede la raccolta di risorse attraverso il posizionamento strategico dei blocchi, il reclutamento di truppe per respingere eserciti ostili e la progressiva espansione del proprio regno.

La natura roguelite del titolo garantisce che ogni partita offra configurazioni diverse, con la disposizione dei blocchi che non solo determina l'aspetto del regno ma influenza anche le possibilità tattiche disponibili. È un approccio che ricorda vagamente la fusione tra gestione e azione vista in altri indie recenti, ma con un twist unico legato alle meccaniche da puzzle game. Per chi apprezza titoli che richiedono pianificazione a breve e lungo termine, Drop Duchy potrebbe rivelarsi una piacevole scoperta.

Entrambi i giochi sono accessibili attraverso gli abbonamenti Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass, confermando la disponibilità multipiattaforma tipica del servizio Microsoft. Per i giocatori cloud gaming, entrambi i titoli sono già disponibili per lo streaming, permettendo di provarli immediatamente senza necessità di download. Si tratta dell'aggiunta numero 19 e 20 del mese di gennaio per Game Pass, lasciando spazio a un ultimo update previsto prima della chiusura del mese.