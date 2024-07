FTC durissima contro Xbox per l'aumento del Game Pass: "il danno ai consumatori che volevamo evitare"

La Federal Trade Commission (FTC) ha criticato duramente l'aumento dei prezzi di Xbox Game Pass annunciato da Microsoft, definendolo "esattamente il tipo di danno al consumatore" che l'agenzia aveva cercato di prevenire opponendosi all'acquisizione di Activision Blizzard.

Dopo la vittoria legale di Microsoft lo scorso anno, che la FTC sta attualmente contestando in appello, l'azienda ha completato l'acquisizione di Activision Blizzard per 69 miliardi di dollari nell'ottobre 2023.

In una nuova dichiarazione, la FTC ha evidenziato le modifiche ai piani di abbonamento Game Pass, che includono un aumento di prezzo per il tier Ultimate e l'introduzione di un nuovo tier Standard senza accesso ai giochi al day one.

Le critiche della FTC

L'agenzia sostiene che la rimozione dei giochi più preziosi dal servizio, unita all'aumento dei prezzi per gli utenti esistenti, rappresenti un chiaro esempio di danno al consumatore derivante dalla fusione.

La FTC ha inoltre sottolineato come gli aumenti di prezzo coincidano con l'aggiunta di Call of Duty al tier più costoso di Game Pass, mentre la "divisione" del tier Console avverrà poco prima del rilascio del nuovo capitolo della serie.

Le promesse di Microsoft

L'agenzia ricorda che Microsoft aveva promesso che l'acquisizione avrebbe beneficiato i consumatori rendendo Call of Duty disponibile su Game Pass al day one, senza aumenti di prezzo legati all'operazione.

la FTC sta attualmente contestando in appello

La FTC conclude affermando che le azioni post-fusione di Microsoft giustificano lo scetticismo iniziale dell'agenzia riguardo alle promesse fatte dall'azienda su Game Pass.

I nuovi prezzi di Game Pass

Da questo mese, il tier Game Pass Ultimate aumenterà a €17.99 al mese. Anche PC Game Pass subirà un aumento a €11.99.

Microsoft ha inoltre eliminato il tier Xbox Game Pass Console per i nuovi utenti, sostituendolo con un nuovo tier "Standard" a €14.99, che includerà l'accesso al catalogo di giochi e al multiplayer online, ma non ai titoli day one o al cloud gaming.