Xbox Game Pass, Gamescom 2019: ecco tutti i nuovi giochi e le novità per il servizio

Durante l'Inside Xbox della Gamescom 2019 sono stati svelati i nuovi giochi per Xbox Game Pass, insieme a tante nuove feature per il servizio.

Quest’oggi, lunedì 19 agosto, è un giorno denso di eventi e novità. In questo momento, ad esempio, sta andando in onda la nuova puntata di Inside Xbox, ovvero l’imperdibile appuntamento con le novità videoludiche di Microsoft. Ora, è il momento di scoprire quali sono tutte le aggiunte per l’Xbox Game Pass, sia in termini di giochi che di nuove feature.

I nuovi giochi per Xbox Game Pass

Per iniziare, verranno aggiunti una serie di videogame, giorno per giorno. Vediamo assieme le novità disponibili a partire da oggi, 19 agosto:

Age of Empire Definitive Edition – PC : l’iconico gioco di strategia ritorna con vari miglioramenti, come la grafica in 4K, multiplayer per otto giocatori e varie nuove feature.

: l’iconico gioco di strategia ritorna con vari miglioramenti, come la grafica in 4K, multiplayer per otto giocatori e varie nuove feature. Devil May Cry 5 – Xbox One : il famoso cacciatore di demoni torna in campo con il quinto capitolo che unisce elementi noti a varie novità, come potete leggere nella nostra recensione.

: il famoso cacciatore di demoni torna in campo con il quinto capitolo che unisce elementi noti a varie novità, come potete leggere nella nostra recensione. Stellaris – Xbox One: un’intera galassia da esplorare all’interno di questo gioco strategico, con moltissime razze aliene e una trama tutta da scoprire; sarà inoltre presto disponibile anche nell’abbonamento PC.

A partire dal 22 agosto, inoltre, saranno aggiunti i seguenti giochi:

Ape Out – PC : uno smash’em up colorato e frenetico, giocato all’incalzante ritmo del jazz: nei panni di un gorilla appena liberatosi dalla gabbia, dovremo trovare una via di fuga usando gli umani come armi e scudi.

: uno smash’em up colorato e frenetico, giocato all’incalzante ritmo del jazz: nei panni di un gorilla appena liberatosi dalla gabbia, dovremo trovare una via di fuga usando gli umani come armi e scudi. Kingdom Come Deliverance – Xbox One e PC: un gioco di ruolo dal taglio storico ed epico che ci fa avventurare nel Sacro Romano Impero.

A questi si aggiungeranno anche Bard’s Tale IV: Director’s Cut (27 agosto), insieme a Blair Witch (30 agosto): entrambi saranno disponibili sia su PC che su Xbox One.

Diteci, cosa ne pensate di queste novità?