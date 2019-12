Xbox Game Pass: ecco i giochi disponibili su console da metà dicembre

Abbiamo superato la metà di dicembre ed è arrivato il momento di una nuova infornata di titoli che approderanno molto presto all’interno del catalogo di Xbox Game Pass. Sul sito Major Nelson sono stati ufficializzate le quattro new entry di fine anno che accompagneranno i giocatori durante le festività natalizie.

Uno dei titoli più attesi del servizio ad abbonamento Xbox è The Witcher 3 Wild Hunt, che verrà aggiunto il prossimo 19 dicembre. Il gioco di ruolo fantasy a mondo aperto di CD Projekt RED è ritenuto uno dei videogiochi più apprezzati ed importanti della generazione corrente, nonché una delle esperienze più coinvolgenti grazie a una costruzione del mondo davvero affascinante e la presenza di personaggi che ne arricchiscono la narrazione.

Altrettanto atteso, data la sua assenza fino a questo momento su console, è l’arrivo di Untitled Goose Game, uno dei titoli indipendenti più interessanti dell’anno e che ha saputo fin da subito entrare nei cuori dei videogiocatori. Il gioco stealth in cui il giocatore verrà messo nei panni di un’oca intenta a raccimolare qualunque oggetto a qualsiasi costo è disponibile su Xbox Game Pass a partire da oggi.

Si aggiungono al catalogo anche Life is Strange Episodio 5, che conclude la storia di Sean e Daniel costellata di scelte, lezioni, nuove amicizie e difficoltà, e Pillars of Eternity, il gioco di ruolo fantasy isometrico sviluppato da Obsidian Entertainment. Entrambi questi ultimi giochi verranno aggiunti su Xbox Game Pass a partire dal 19 dicembre. Quale di questi nuovi quattro giochi giocherete per primo e perchè? Diteci la vostra nei commenti.