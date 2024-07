Xbox Game Pass, ne vale ancora la pena? Ecco 5 giochi che mi hanno convinto a rinnovare

Il Game Pass offre una libreria di centinaia di giochi per Xbox e PC (qui puoi trovare l'elenco completo). Con così tanti giochi tra cui scegliere, può essere difficile trovare i migliori titoli su cui investire le tue ore di gioco limitate; d'altronde, ogni settimana arrivano nuovi giochi sul servizio e i vecchi giochi escono. Per aiutarti a orientarti in questo panorama in continua evoluzione, abbiamo selezionato i migliori giochi attualmente disponibili su Game Pass, quelli che ci hanno spinto a dire "sì, questo servizio ne vale la pena" nel momento del rinnovo dell'abbonamento.

Ovviamente, continueremo ad aggiornare questa lista man mano che la libreria del Game Pass ruota. Per essere chiari, ci sono molti altri giochi eccellenti su Xbox Game Pass oltre a quelli che abbiamo elencato qui sotto: il servizio è pieno di giochi meritevoli. Questi sono solo i giochi che riteniamo ogni possessore di Xbox debba giocare!

Hi-Fi Rush

Hi-Fi Rush è un'avventura animata vibrante e colorata, creata dallo stesso studio dietro The Evil Within. Questo gioiello di gioco d'azione ritmico segue le avventure di Chai, un simpatico - e un po' imbranato ragazzo - che si sottopone a una chirurgia cibernetica gratuita, finendo con un vecchio Zune impiantato nel petto. Questo strano incidente gli conferisce un'abilità unica: combattere i malvagi corporativi sincronizzandosi perfettamente con il ritmo del mondo che lo circonda. Immagina un mix tra Elite Beat Agents e Devil May Cry, dove ogni mossa e combattimento è alimentato da una colonna sonora incalzante. Insomma, Hi-Fi Rush offre un'esperienza di gioco originale e coinvolgente che combina azione frenetica e musica in un modo mai visto prima.

Vedi Hi-Fi Rush nel Game Pass

A Plague Tale: Requiem

A Plague Tale: Requiem è un'avventura intensa e toccante che continua la storia di Amicia e suo fratello Hugo, ambientata in una Francia medievale devastata dalla peste. Dopo aver sopravvissuto agli orrori della peste e agli assalti dell'Inquisizione nel primo capitolo, Amicia e Hugo cercano una nuova vita e un rifugio sicuro. Tuttavia, il loro viaggio è nuovamente segnato da pericoli e sofferenze.

Il gioco combina elementi di stealth, esplorazione e puzzle-solving con una narrazione emotiva e coinvolgente. Amicia deve proteggere Hugo, che possiede misteriosi poteri legati alla peste, mentre affrontano orde di topi infetti e nemici spietati. La grafica mozzafiato, l'ambientazione storica dettagliata e la colonna sonora evocativa contribuiscono a creare un'atmosfera cupa e avvincente.

A Plague Tale: Requiem è un'esperienza di gioco profonda e memorabile, che esplora temi di sopravvivenza, sacrificio e il legame indissolubile tra fratelli in un mondo colpito dalla devastazione e dalla paura.

Vedi A Plague Tale: Requiem nel Game Pass

Halo: The Master Chief Collection

Halo: The Master Chief Collection è un'epica raccolta che riunisce sei dei leggendari titoli di Halo, offrendo una straordinaria esperienza di gioco in un'unica collezione. Questo pacchetto comprende:

Halo: Combat Evolved Anniversary

Halo 2: Anniversary

Halo 3

Halo 3: ODST

Halo: Reach

Halo 4

Ogni gioco è stato migliorato per sfruttare appieno le potenzialità delle moderne console, con grafica rimasterizzata, supporto per risoluzioni 4K e frame rate migliorato. Questa collezione permette, dunque, di rivivere l'epica saga del Master Chief, un super-soldato Spartan, mentre combatte contro le forze aliene Covenant, Flood e altri nemici in un universo fantascientifico vasto e dettagliato.

La Master Chief Collection non solo offre le campagne singole dei sei giochi, ma include anche una vasta gamma di contenuti multiplayer, mappe iconiche e modalità di gioco che hanno definito l'esperienza multiplayer su console. Con aggiornamenti regolari e miglioramenti continui, questa collezione rappresenta il modo definitivo per immergersi nel mondo di Halo, sia per i veterani della serie che per i nuovi arrivati.

Grazie alla sua profondità narrativa, al gameplay avvincente e all'ampia offerta di contenuti, Halo: The Master Chief Collection è un must per ogni appassionato di giochi di azione e sparatutto in prima persona.

Vedi Halo: Master Chief Collection nel Game Pass

Forza Motorsport

Forza Motorsport è la serie di simulazione di corse automobilistiche sviluppata da Turn 10 Studios e pubblicata da Xbox Game Studios. Conosciuta per il suo realismo e la sua attenzione ai dettagli, Forza Motorsport offre un'esperienza di guida autentica che cattura l'essenza del motorsport.

La serie è rinomata anche per la sua vasta selezione di auto, che spazia dai classici senza tempo alle ultime supercar, tutte riprodotte con una precisione maniacale. Ogni auto è modellata fedelmente sia esternamente che internamente, con caratteristiche di guida uniche che rispecchiano le loro controparti reali. Forza Motorsport poi offre una varietà di tracciati, tra cui circuiti reali famosi come il Nürburgring e Laguna Seca, oltre a tracciati immaginari ricchi di dettagli e sfide. Il motore grafico avanzato garantisce un'eccezionale qualità visiva, con effetti di luce e condizioni atmosferiche dinamiche che influenzano la guida e l'aspetto dei tracciati.

Il gioco include una modalità carriera approfondita, che permette ai giocatori di scalare le classifiche partecipando a competizioni di diverse categorie, dall'amatoriale al professionale. Inoltre, il multiplayer online offre sfide competitive e modalità di gioco cooperative, rendendo l'esperienza di gara ancora più avvincente.

Vedi Forza Motorsport nel Game Pass

Persona 3 Reload

Persona 3 Reload è il remake del celebre JRPG Persona 3, sviluppato da Atlus. Questa nuova versione del gioco porta i giocatori in una reinvenzione moderna del classico, migliorando grafica, gameplay e narrazione per offrire un'esperienza più coinvolgente e attuale.

La storia di Persona 3 Reload segue un gruppo di studenti delle superiori che fanno parte del "SEES" (Specialized Extracurricular Execution Squad), un'organizzazione che combatte le ombre durante la misteriosa "Dark Hour", un'ora segreta tra il giorno e la notte. I protagonisti devono affrontare creature malvagie e esplorare Tartarus, una torre enigmatica piena di pericoli, utilizzando il potere dei Persona, manifestazioni delle loro psiche.

Le caratteristiche principali di Persona 3 Reload includono:

Grafica migliorata : Con un motore grafico completamente aggiornato, il gioco offre ambientazioni dettagliate e personaggi con modelli e animazioni migliorate.

: Con un motore grafico completamente aggiornato, il gioco offre ambientazioni dettagliate e personaggi con modelli e animazioni migliorate. Gameplay raffinato : Il sistema di combattimento a turni è stato ottimizzato per offrire un'esperienza di gioco più fluida e strategica, mantenendo comunque la profondità che i fan della serie amano.

: Il sistema di combattimento a turni è stato ottimizzato per offrire un'esperienza di gioco più fluida e strategica, mantenendo comunque la profondità che i fan della serie amano. Nuovi contenuti : Oltre alla storia originale, Persona 3 Reload introduce nuovi eventi, dialoghi e missioni che arricchiscono l'esperienza narrativa e di gioco.

: Oltre alla storia originale, Persona 3 Reload introduce nuovi eventi, dialoghi e missioni che arricchiscono l'esperienza narrativa e di gioco. Interazioni sociali : Come nei titoli successivi della serie, le relazioni sociali sono fondamentali. I giocatori possono costruire legami con altri personaggi, influenzando la forza dei loro Persona e sbloccando nuove abilità.

: Come nei titoli successivi della serie, le relazioni sociali sono fondamentali. I giocatori possono costruire legami con altri personaggi, influenzando la forza dei loro Persona e sbloccando nuove abilità. Colonna sonora rinnovata: La musica iconica di Persona 3 è stata riarrangiata e ampliata, offrendo un'esperienza sonora che rispecchia l'atmosfera moderna del remake.

Persona 3 Reload rappresenta, quindi, una celebrazione nostalgica per i fan di lunga data e un'ottima occasione per i nuovi giocatori di scoprire uno dei capitoli più amati della serie Persona. Con la sua miscela di esplorazione di dungeon, battaglie intense e interazioni sociali profonde, il gioco offre un'esperienza JRPG completa e coinvolgente.

Vedi Persona 3 Reload nel Game Pass

Altri giochi degni di nota nel Game Pass

Come abbiamo accennato in apertura, ci sono molti altri giochi degni di nota nel Game Pass. Ecco, dunque, una lista con qualche suggerimento:

Tutti i giochi della serie Gears of War

Halo Infinite

Yakuza: Like a Dragon (e altri giochi della serie)

Pentiment

Hollow Knight

Manor Lords

Monster Hunter Rise

Ori e Ori 2

Octopath Traveler e Octopath Traveler 2

Psychonauts 2

Sea of Thieves

Scopri tutto il catalogo del Game Pass

Come risparmiare sull'abbonamento al Game Pass

Esistono diversi modi per risparmiare qualche soldino sull'Xbox Game Pass: i principali sono acquistare le card per l'abbonamento presso i rivenditori online come Amazon e Instant Gaming, dato che sono spesso in sconto.