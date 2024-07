Xbox Game Pass aumenta di prezzo e ci sarà un nuovo tier, ora è ufficiale

Microsoft ha annunciato che presto ci saranno aumenti di prezzo per il Xbox Game Pass, il popolare servizio di abbonamento che offre accesso illimitato a centinaia di giochi. Le modifiche interesseranno tutte le attuali offerte, inclusi i piani per console, Ultimate e PC. Inoltre, una nuova versione "Standard" del servizio sarà introdotta, mirando a rimpiazzare la versione corrente dell'"Xbox Game Pass console".

Il Xbox Game Pass (acquistabile su Amazon) è sempre stato paragonato a servizi come Netflix e Spotify per il suo approccio basato su abbonamento al mondo dei videogiochi. I giocatori possono godere di vasti cataloghi di giochi, inclusi titoli di lancio dei studi interni di Microsoft come Bethesda e Activision-Blizzard, oltre agli attesi giochi come Call of Duty. Le vecchie tariffe di abbonamento, tuttavia, sono state rivisitate. Da settembre, il Game Pass per console non sarà più disponibile ai nuovi utenti, i quali saranno indirizzati verso il nuovo Game Pass Standard. Questo piano, simile a EA Access, consentirà accesso al vasto catalogo storico e includerà Xbox Live Gold per il multiplayer, ma non disporrà di giochi disponibili dal primo giorno e non includerà il cloud gaming. Questo piano sarà offerto a 14.99€ al mese (probabilmente 14.99€ euro al mese da noi).

Per quanto riguarda il Game Pass Ultimate, non ci saranno modifiche sostanziali al di fuori di un aumento di prezzo, portandolo a 17,99€ al mese, rispetto ai 14,99 attuali). Questa opzione continuerà a includere accesso ai giochi per PC e da console, oltre ai titoli di lancio e al cloud gaming. Anche l'abbonamento PC Game Pass vedrà un incremento, passando da $9.99 a $11.99 al mese. Il costo annuale dell'abbonamento Game Pass Core, fino ad ora noto come Xbox Live Gold, aumenterà a 69,99€, mantenendo comunque l'opzione mensile a 9.99€.

I nuovi prezzi entreranno in vigore il 12 settembre 2024, offrendo tempo ai consumatori di considerare se cancellare o meno la loro iscrizione in vista degli aumenti. Microsoft ha evidenziato che la maggior parte dei suoi utenti ha già optato per il piano Ultimate, che offre il miglior valore grazie alla sua inclusività.

Anche se Xbox Game Pass ha rappresentato un'innovazione significativa nel settore dei videogiochi, l'adattamento alle nuove realtà di mercato sembra necessario, soprattutto nel post-pandemia. Nonostante le sfide, come la concorrenza con piattaforme come Steam e PlayStation, Microsoft ha notato passaggi importanti come la transizione di molti giocatori dalle console Xbox One alle più recenti Xbox Series X e S.

Era inevitabile che prima o poi il prezzo sarebbe aumentato, anche in virtù dell'aumento dell'EA Play (dentro al pass Ultimate) e della presenza di Call of Duty al day one.