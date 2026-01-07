Microsoft rafforza il suo abbonamento di fascia media con un'iniezione di contenuti di qualità. A partire da oggi, 7 gennaio, quattro nuovi titoli approdano su Xbox Game Pass Premium, il tier intermedio del servizio che si posiziona tra il piano base e l'Ultimate. Tra le new entry spiccano sia novità assolute che riedizioni celebrate, offrendo agli abbonati un ventaglio di esperienze che spaziano dal survival-action al roguelite, passando per il calcio arcade e l'action sci-fi del celebre universo di Warhammer.

Il pezzo forte dell'aggiornamento odierno è senza dubbio Atomfall, disponibile su console, PC e cloud. Questo survival-action ambientato in una Gran Bretagna devastata da un disastro nucleare propone un mix di esplorazione, crafting e combattimento in ambientazioni accuratamente ricreate. I giocatori dovranno raccogliere risorse, barattare con i sopravvissuti e farsi strada attraverso le rovine in cerca di risposte su cosa sia realmente accaduto, in un'esperienza che strizza l'occhio ai classici del genere post-apocalittico.

A fianco del titolo di punta arriva Lost in Random: The Eternal Die, esclusivo per Series X|S, PC e cloud. Questo roguelite dungeon crawler si distingue per il suo sistema di combattimento basato sui dadi, dove ogni lancio determina l'esito degli scontri. La formula prevede il concatenamento di attacchi fluidi potenziati dai risultati casuali, la costruzione di sinergie attraverso reliquie accumulabili e un'estetica ispirata ai giochi da tavolo. L'obiettivo finale è sconfiggere il misterioso Black Die, piegando il destino e la fortuna alla propria volontà.

Il sistema di combattimento di Lost in Random: The Eternal Die unisce azione fluida e meccaniche da gioco di dadi per creare sinergie devastanti

Gli amanti degli sport trovano pane per i loro denti con Rematch, un titolo calcistico multiplayer online che abbandona la visuale tradizionale dall'alto per abbracciare una prospettiva in terza persona immersiva. Ogni giocatore controlla un singolo atleta in partite rapide 5v5, puntando su un'azione più diretta e frenetica rispetto ai simulatori classici. Il gioco supporta pienamente il multiplayer cooperativo, permettendo di scendere in campo con gli amici per sfide coordinate.

A completare il quartetto c'è Warhammer 40,000: Space Marine Master Crafted Edition, versione potenziata del classico del 2011 ottimizzata per l'hardware di nuova generazione. Questa riedizione porta su Series X|S, PC e cloud il titolo che ha reso iconico il gameplay brutale nei panni di un Marine Spaziale, arricchendolo con miglioramenti grafici sostanziali e ottimizzazioni per la qualità della vita che modernizzano l'esperienza. Per i veterani della serie è un'occasione di rivivere le battaglie contro gli Orki e il Caos prima dell'arrivo del sequel, mentre i neofiti possono finalmente scoprire dove tutto è iniziato.