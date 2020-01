Xbox Game Studios: a Matt Booty non interessa duellare con Sony

In questi primi giorni del 2020 Microsoft e Sony stanno iniziando a far sentire l’odore delle nuove console di prossima generazione. Anche se manca ancora parecchio tempo all’uscita di Xbox Series X e PlayStation 5, e ci sono diversi titoli particolarmente attesi sulla generazione attuale, ogni tanto la discussione si sposta proprio su ciò che riserverà il futuro ai videogiocatori. In queste ore Matt Booty, capo degli Xbox Game Studios ha voluto rimarcare un concetto fondamentale per la compagnia di Redmond.

Stando alle parole di Booty, gli studio first party di Microsoft continueranno sulla strada che è stata tracciata in questi ultimi anni e, in una recente intervista con la redazione di MCV UK, Booty ha dichiarato di essere riluttante a guardare le cose dal punto di vista di una concorrenza spietata con Sony. Il capo degli Xbox Game Studios preferisce concentrarsi prima di tutto sull’assicurarsi che gli studi di Microsoft mantengano le promesse fatte ai videogiocatori.

Entrando nel dettaglio dell’intervista, Booty ha dichiarato che: “Prima di tutto, Sony ha fatto un lavoro fantastico a livello di tutto ciò che concerne la costruzione di un pubblico, la vendita di console, e ovviamente, ha rilasciato un alto numero di giochi fantastici dei loro studi first party. Cerco di evitare di inquadrare le cose come un incontro diretto tra noi e Sony, invece penso che a noi spetti concentrarci su alcune cose. Prima di tutto, dobbiamo mantenere le promesse che facciamo. Quindi, se diciamo che un gioco verrà fatto uscire in un determinato momento, dobbiamo farlo”.

Sempre stando alle parole di Matt Booty, un altro obiettivo che si sono prefissati gli Xbox Game Studios per il proprio futuro è quello di “continuare a costruire personaggi, storie e mondi che possano trascendere generazioni, dispositivi e piattaforme”. Cosa pensate delle parole del capo degli Xbox Game Studios?