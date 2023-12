Xbox Games Pass è arrivato sui visori Meta Quest

L'attesa è terminata per gli appassionati di Xbox Game Pass e i possessori di dispositivi Meta Quest. A partire dal 13 dicembre scorso, infatti, il servizio è finalmente accessibile su Meta Quest 2, 3 e Pro, come annunciato da Xbox Wire.

L'ultimo aggiornamento software dei visori Meta, infatti, rende disponibile l'accesso al servizio di abbonamento di Microsoft, Xbox Game Pass, a patto di avere una sottoscrizione attiva.

Il servizio, ovviamente, comprende esclusivamente Xbox Cloud Gaming, il quale è fruibile tramite i visori Meta in versione beta, offrendo l'intero catalogo di giochi, presenti al suo interno, ai suoi utenti.

Tuttavia, è importante sottolineare che la visualizzazione dei giochi non avviene in modalità stereoscopica standard, a meno che non si tratti di titoli specificamente dedicati alla realtà virtuale.

La rappresentazione avviene attraverso uno schermo virtuale bidimensionale all'interno di un ambiente Xbox tematico. Meta, per l'occasione, ha rilasciato un video, che potete vedere qui di seguito, per mostrarne meglio il funzionamento.

Sebbene l'esperienza non sia stereoscopica, offre comunque quattro diverse opzioni di dimensioni dello schermo virtuale per una visione ottimale per tutti i giocatori.

Inoltre, su Meta Quest 3 e Pro, è possibile utilizzare la funzionalità Passthrough stereoscopica a colori, un mix tra realtà aumentata, e virtuale, che aggiunge una dimensione in più all'esperienza di gioco.

Affinché l'accesso avvenga senza intoppi, è richiesto un controller compatibile e una connessione internet stabile. È essenziale sottolineare che questa estensione del servizio Xbox Cloud Gaming non riguarda il Game Pass standard, ma è esclusiva per l'opzione Xbox Game Pass Ultimate.

Questo aggiornamento è stato ampiamente atteso dagli utenti, soprattutto da coloro che possiedono sia un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate che un visore Meta Quest, aprendo nuove prospettive di gioco e consentendo di sperimentare un vasto catalogo di titoli tramite la piattaforma cloud di Microsoft, direttamente sui dispositivi VR.