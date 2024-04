Xbox Games Showcase annunciato, ecco la data (ci sarà un evento segreto)

Microsoft ha ufficialmente annunciato i dettagli dell'evento gaming estivo: l'Xbox Games Showcase. Lo show avverrà il 9 giugno, alle 19:00 ora italiana. Durante questa occasione, saranno presentate le novità che riguardano diversi titoli di grande richiamo, provenienti da sviluppatori terze parti, Xbox, Bethesda, Blizzard e Activision.

Ma c'è dell'altro da segnalare: subito dopo l'Xbox Games Showcase, è previsto un ulteriore evento, ancora avvolto nel mistero. Microsoft ha scelto di non svelare particolari, ma un indizio ci viene fornito attraverso un'immagine che riporta il simbolo di un lupo. Sebbene non vi siano conferme ufficiali, le supposizioni portano dritte a Call of Duty, e più precisamente, una nuova iterazione della serie Black Ops.

Con l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, che l'ha incorporata nell'ampio ombrello degli Xbox Game Studios, si rafforza l'ipotesi che questo evento possa dedicare spazio significativo al prossimo capitolo di Call of Duty, mantenendo il legame con tradizioni recenti come l'evento dedicato a Starfield dello scorso anno.

Accanto a questa annunciata celebrazione virtuale del gaming, Microsoft ha in serbo un ulteriore regalo per i suoi fedeli fan: l'Xbox FanFest. Questo evento si svolgerà in un formato dal vivo, esattamente a Los Angeles. Potrebbe non essere la soluzione più pratica per chi risiede in Italia, ma per gli appassionati che si trovano già negli Stati Uniti o hanno la possibilità di viaggiare a giugno, rappresenta un'occasione imperdibile. La società ha inoltre avviato una speciale iniziativa, mettendo in palio biglietti d'ingresso attraverso una lotteria aperta dal due maggio, con l'opportunità non solo di vincere l'accesso all'evento ma anche di ottenere un viaggio gratuito per raggiungere Los Angeles. Maggiori dettagli su questo concorso sono disponibili sul sito ufficiale di Xbox, dove i partecipanti possono tentare la sorte.