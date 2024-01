Xbox guadagna più di Windows, tutto grazie ad Activision

Microsoft ha recentemente reso noti i risultati finanziari del secondo trimestre del suo anno fiscale 2024, evidenziando ricavi per 62 miliardi di dollari e un reddito netto di 21,9 miliardi di dollari, con aumenti rispettivamente del 18% e del 33%. Questo trimestre segna il debutto di Microsoft come azienda da 3 trilioni di dollari e include le prime entrate dall'acquisizione di Activision Blizzard, posizionando per la prima volta i giochi come il terzo settore più grande di Microsoft, superando Windows.

Nonostante i ricavi dei dispositivi, in calo del 9%, siano inferiori alle previsioni, la CFO Amy Hood sottolinea una "esecuzione più forte nel segmento commerciale". La divisione gaming, ora potenziata dalle entrate di Activision Blizzard, registra un aumento del 61% nei ricavi da contenuti e servizi Xbox, contribuendo a rendere il settore il terzo più redditizio dell'azienda.

L'hardware di Xbox aumenta del 3%, mentre la divisione Office continua a guidare i ricavi, con una crescita del 13% nei ricavi di produttività e processi aziendali. Infine, gli abbonati Consumer di Microsoft 365 raggiungono i 78,4 milioni, in aumento del 16% rispetto all'anno precedente.

Nonostante la mancanza di nuovi dati su Xbox Game Pass, la CFO prevede una crescita complessiva dei ricavi del gioco nella "bassa-media del 40%", trainata da Activision Blizzard. Gli investimenti in AI, tra cui Azure OpenAI, contribuiscono a un aumento del 30% nei ricavi complessivi dell'area cloud intelligente, che ha generato 25,9 miliardi di dollari nel trimestre.

Insomma, bene per Xbox, e bene, ovviamente, per il gaming, che nonostante l'ondata recente di licenziamenti ogni tanto offre comunque qualche gioia.