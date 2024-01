Risparmia il 31% su questo ottimo PC all in one by HP!

Se, giusto questo pomeriggio, vi avevamo segnalato l'ottima offerta che Amazon stava riservando ad uno splendido e funzionale mini PC (occhio, è ancora disponibile!), ora restiamo praticamente in tema, segnalandovi invece una più classica soluzione desktop e, per la precisione, un ottimo PC "all-in-one" targato HP, che sempre grazie ad Amazon è in sconto del 31% ad appena 529,99€! Stiamo parlando del performante HP 24-cb1002sl All-in-One, un PC desktop comprensivo di tutto, originariamente venduto ad oltre 750 euro, e per questo imperdibile al prezzo proposto oggi dallo store!

HP 24-cb1002sl All-in-One, chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovissimo HP 24-cb1002sl All-in-One è un PC desktop comprensivo di tutto, dal display al mouse, assemblato sapientemente da HP per rispondere alle esigenze delle più diverse tipologie di utenti, dai professionisti agli studenti, sino a chi, con poco, vuole portarsi a casa un PC fatto e finito, senza dover pensare troppo ai vari componenti, ed alla loro compatibilità. Dotato di un processore Intel Core i3 1215U in grado di raggiungere una frequenza fino a 4,1GHz, questo PC HP offre la velocità e la fluidità necessarie per il multitasking ed un uso intensivo, sia nelle attività di lavoro sia nel tempo libero.

Parliamo, inoltre, di un hardware che include anche 8 GB di RAM DDR4, e uno spazio di archiviazione da 512 GB su SSD NVMe, ed una scheda grafica integrata Intel UHD, con un assetto complessivo più che sufficiente a gestire senza problemi sia il vostro carico di lavoro che i momenti di svago, rendendolo perfetto per ogni membro della famiglia.

Per il resto, a rendere la proposta ancora più appetibile ci pensano un display da 24" con tecnologia IPS Antiriflesso, perfetto per lavorare, casse audio integrate da 2W, una webcam HD, ed un set mouse e tastiera HP dal design minimal e di buona fattura.

Parliamo, in sintesi, di un PC "tutta sostanza", davvero ideale al prezzo a cui è venduto oggi, specie per quanti non hanno particolari esigenze in termini di performance e non necessitano, dunque, di un computer particolarmente esoso come potrebbe essere un qualsiasi modello da gaming. L'HP 24-cb1002sl All-in-One, in tal senso, è un computer desktop versatile affidabile e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, pensato per poter andare incontro alle esigenze di tutti i membri della famiglia, dai professionisti agli smart worker, sino agli studenti di ogni età.

