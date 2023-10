Xbox, il nuovo spot tv accenna a Call of Duty ed Hellblade II

Microsoft ha pubblicato un nuovo spot tv dedicato a Xbox Series X|S e ai suoi giochi. Il video marketing completo lo potete trovare poco sotto e racconta di una ragazza intenta a viaggiare tra mille mondi e sogni (le esperienze videoludiche Xbox) diversi.

Oltre alla presenza scontata di Starfield, Cyberpunk 2077 e del nuovo Forza Motorsport, a incuriosire è senz'altro l'accenno molto nostalgico a Call of Duty in una sequenza, dove la ragazza ricorda lei da piccola intenta a giocare a Modern Warfare 2 su Xbox 360 nella sua cameretta. Un fotogramma che sottolinea il fatto che in qualche modo, la serie di COD è tornata "a casa", dove è cresciuta e divenuta popolare tramite la spinta della console dell'azienda di Redmond.

Presente anche Hellblade 2, che a questo punto diamo per scontata uscirà durante i primi mesi del 2024. Sia mai che la data di uscita venga annunciata durante ai The Game Awards 2023 il prossimo 7 dicembre.

Per il resto è bello vedere che anche Xbox si stia gettando nel marketing. Microsoft non pubblicava uno spot tv della propria piattaforma dal 2020, anno di uscita delle console.

In ogni caso dubitiamo che tale video lo vedremo mai in Italia. Ormai Xbox sembra aver abbandonato quasi completamente il mercato europeo dal punto di vista pubblicitario. Ma mai dire mai, per il resto non può che farci ricordare i vecchi tempi con lo spot di Mad World dedicato a Gears of War.