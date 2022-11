Il 2022 di Xbox non è stato un anno estremamente roboante, ma ci ha sicuramente permesso di godere di una serie di uscite molto interessanti, soprattutto grazie al sempre ottimo Xbox Game Pass. Nel corso degli ultimi mesi, però, attorno alla compagnia di Redmond si sono susseguiti una serie di rumor relativi a un nuovo hardware che affiancherebbe le console Xbox Series X|S. Parliamo di Xbox Keystone, un progetto completamente legato all’architettura cloud, e che di recente è stato protagonista di una serie di menzioni da parte di Phil Spencer.

Durante una recente intervista concessa alla redazione di The Verge, il CEO di Microsoft Gaming ha svelato una manciata di nuove informazioni relative al progetto Xbox Keystone. Già in passato questo nuovo hardware era stato intravisto nelle mensole piene di oggetti e riferimenti videoludici del buon Spencer, ma finalmente grazie a queste ultime dichiarazioni possiamo capire meglio i motivi del momentaneo abbandono del progetto da parte di Microsoft.

Phil Spencer ha dichiarato che la sua idea è quella di vendere Xbox Keyston più un controller al prezzo di 129,99 Dollari, ma al momento alla compagnia costa troppo produrre questo hardware, e per questo l’idea di pubblicare il tutto è stata messa in stand by. La cosa curiosa è che qualcuno che lavora in Xbox si è portato a casa questo prototipo, e Spencer può confermare che Keystone è un hardware che funziona già molto bene.

Keystone was built in nine months

Some of the silicon choices they tried didn't allow them to hit the price point they wanted

Phil is confident that they will hit that price point sometime in the future

xCloud uses PWA App (Progressive Web Apps) and Chromium web-based browser pic.twitter.com/FR4fteE35x

