L’integrazione di Discord su Xbox procede velocemente. A pochi giorni dall’annuncio di questa partnership tra gli sviluppatori dell’app e le console prodotte dal colosso di Redmond, infatti, ora la chat vocale è già disponibile per alcuni utenti iscritti al programma Insider. Si tratta di un grande passo avanti, che consentirà ai partecipanti di poter utilizzare il servizio e creare così party anche con i giocatori PC, bypassando il sistema ufficiale di Microsoft.

Credit: Xbox

Inizialmente, Discord era disponibile solamente su Xbox tramite invito. Da oggi, invece, l’applicazione era a far parte del Beta Ring: in questa maniera nessuno avrà bisogno di un invito ufficiale: basterà semplicemente essere iscritti al programma Insider e avviare l’integrazione. Il processo è leggermente macchinoso: sarà infatti necessario collegare l’account Discord a quello utilizzato normalmente per usufruire dei servizi gaming del colosso di Redmond e utilizzare il telefono per poter trasferire la chiamata. Purtroppo, infatti, l’applicazione nativa non esiste e questo è al momento l’unico modo per poter godere di tutti i vantaggi di Discord su console.

Il processo non è dei più intuitivi e sicuramente l’eventuale arrivo di un’applicazione potrebbe essere di aiuto. Fortunatamente però su Youtube ci sono diversi video tutorial che vi aiuteranno a configurare al meglio l’esperienza di Discord sulle console di casa Microsoft. Se siete curiosi e volete provare, il nostro consiglio è quello di seguire il video che trovate poco più in basso.

Discord e Microsoft si sono inseguiti per diverso tempo: nel 2021 il team dietro lo sviluppo dell’applicazione rifiutò anche un’acquisizione da parte del colosso di Redmond, salvo poi stringere una partnership strategica con PlayStation. Partnership che però, al di là del collegamento tra i vari account, non ha ancora portato la chat vocale o altri benefit agli utenti Sony. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.