In linea con le recenti iniziative del Black Lives Matter e un crescente desiderio di favorire l’integrazione di ogni forma di diversità etnica o sessuale nell’industria dei videogiochi, Xbox ha annunciato l’avvio di Project Amplify. L’azienda ha presentato questa iniziativa con un teaser trailer che sarà soltanto il primo di una serie di video dedicati al tema.

Project Amplify, infatti, sarà per Xbox (trovate Xbox Series S su Amazon) una sorta di cassa di risonanza per valorizzare le voci dei cittadini afroamericani che puntano ad entrare nell’industria. Ovviamente, l’iniziativa si estende anche al resto del mondo e punta a fornire esperienze reali di dipendenti appartenenti alla comunità nera che ricoprono vari ruoli all’interno di Microsoft. L’iniziativa vede protagonisti 14 dipendenti appartenenti alla comunità che, condividendo le loro esperienze, forniranno ai giovani dei punti di vista, consigli e approfondimenti sulle loro posizioni. In questo modo, gli studenti neri potranno ricevere maggiori strumenti per avviare la loro carriera all’interno dell’industria videoludica.

Inoltre, gli obiettivi di Project Amplify puntano anche a fare qualcosa di concreto nel favorire una maggior diversità nel mondo dei videogiochi. Proprio per questo motivo, il progetto parte da alcuni studi del Historically Black Colleges and Universities Connect (HBCU). Stando ai risultati riportati, su 200 giovani intervistati, il 95% punta ad una carriera nell’industria videoludica. Questi si dividono in ruoli di ogni genere che passano da programmazione, ingegneria e sviluppo. Tuttavia, soltanto il 2% dei dipendenti dell’industria fa parte della comunità nera.

Per invertire questa tendenza, dunque, Project Amplify non si limiterà agli incontri con gli sviluppatori. Xbox vuole infatti fornire agli studenti opportunità concrete di entrare in contatto con professionisti del settore e capire in che modo iniziare la propria carriera. In onore di questa nuova iniziativa, infatti, l’azienda ha collaborato con il Revolt Summit x AT&T 2022 per un evento il 24 e 25 settembre per raggiungere gli studenti attraverso panel, opportunità di networking e altro ancora. Rispetto alle recenti diatribe legali con Sony, si tratta sicuramente di un’iniziativa che speriamo possa avere il giusto impatto sul futuro dell’industria.