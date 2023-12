Giochi più completati del 2023, vince Hogwarts Legacy

Il 2023 si è contraddistinto come un anno eccezionale per l'industria videoludica, con una ricca offerta di titoli su tutte le piattaforme. Per coronarlo, How Long to Beat ha recentemente divulgato la lista dei giochi più completati dell'anno, con la classifica pubblicata dall'account del sito su X. Al primo posto - come potevamo immaginare - capeggia Hogwarts Legacy.

I giochi che hanno registrato il maggior numero di completamenti includono titoli di grande risonanza come, appunto, Hogwarts Legacy, oltre a Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Hi-Fi Rush, Final Fantasy XVI, Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Baldur’s Gate 3, Dead Space e Star Wars Jedi: Survivor. Purtroppo, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle statistiche.

Tra i giochi più apprezzati, Baldur’s Gate 3 ha particolarmente brillato, vincendo in sei categorie ai The Game Awards e ottenendo numerose nomine, tra cui il prestigioso titolo di gioco dell'anno. Da segnalare anche la presenza di due importanti remake/ri-edizioni, ovvero Resident Evil 4 e Dead Space, entrambi giochi horror che hanno attirato un vasto pubblico nel corso dell'anno.

È interessante notare che molti dei giochi elencati sono piuttosto lunghi: sebbene Marvel’s Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder possano essere completati relativamente velocemente, titoli mastodontici come Baldur’s Gate 3 e Final Fantasy XVI richiedono un impegno più consistente.

Con l'arrivo del 202, ci attendiamo un altro anno ricco di potenziali capolavori videoludici. Tra i titoli attesi figurano, infatti, The Last of Us Part II Remastered, Tekken 8, Like a Dragon: Infinite Wealth, Final Fantasy 7 Rebirth e molte altre proposte interessanti. Sarà affascinante, dunque, scoprire quali di questi si distingueranno come i più completati nel corso del nuovo anno.