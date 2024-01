Xbox Developer Direct 2024, ecco dove seguire l'evento

Questa sera, alle ore 21:00 nostrane, si terrà l'Xbox Developer Direct 2024, un evento in diretta live dalla durata di 38 minuti in cui verranno mostrati trailer e aggiornamenti sui giochi in uscita sulle console di casa Microsoft e sul Game Pass nel corso dei prossimi mesi.

Sappiamo già che il direct includerà alcuni titoli precedentemente annunciati: un gioco su Indiana Jones dallo studio dietro a Wolfenstein, il sequel molto atteso di Hellblade, il prossimo RPG di Obsidian intitolato Avowed e Ara: History Untold, un gioco di strategia a turni proveniente da uno studio appena fondato da sviluppatori di Firaxis Games.

Oltre a ciò, è probabile che ci saranno almeno alcune sorprese. Circolano voci su giochi come Sea of Thieves e Hi-Fi Rush che si espandono su nuove piattaforme, mentre Starfield sta per ricevere un importante aggiornamento, quindi sono possibili trailer a riguardo. E se ci sarà una grande sorpresa, potrebbe riguardare Everwild, Fable, OD o Perfect Dark. Ma queste, ovviamente, sono solo supposizioni.

Ebbene, se volete seguirlo in diretta vi invitiamo a farlo insieme a noi: a partire dalle 20:30 faremo delle previsioni su ciò che ci aspettiamo, per poi guardare insieme a voi la live e commentarla. Dove? Nel nostro canale YouTube - a cui, tra l'altro, vi invitiamo a iscrivervi se non l'avete ancora fatto -. Vi aspettiamo!